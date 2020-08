Οικονομία

Παράταση για τις βεβαιωμένες οφειλές πληγέντων από τον κορονοϊό

Τι προβλέπει η απόφαση για την παράταση στις προθεσμίες καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ.

Την απόφαση, με την οποία επιμηκύνεται, έως τις 30 Απριλίου 2021, η παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Επίσης, προβλέπεται η παράταση, μέχρι τις 30 Απριλίου 2021, της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης για τις δόσεις των ρυθμίσεων και των τμηματικών διευκολύνσεων, οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς αναστολής.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό μέτρο ελάφρυνσης, αλλά και διευκόλυνσης, πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στην επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητά τους αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση θα θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων γι΄αυτές τις οφειλές, με ευνοϊκές διατάξεις, προκειμένου να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό θα προβλέπει την εξόφληση των εν λόγω οφειλών σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2,5%.

Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλος, αναφέρει: «Η κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία και αποφασιστική κίνηση στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών των προσώπων αυτών τελούσε ήδη σε αναστολή, διότι αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που πήραμε και επικαιροποιήσαμε στην πορεία. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών και της πραγματικότητας, προχωρήσαμε σήμερα στην επιμήκυνση του χρόνου καταβολής και αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών τους στις Δ.Ο.Υ και στα Ελεγκτικά Κέντρα έως τις 30 Απριλίου του 2021. Πήραμε, παίρνουμε και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε όσα μέτρα χρειαστούν, για να στηρίξουμε πολίτες και επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία».