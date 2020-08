Πολιτική

Μάας - Μπορέλ σε Τουρκία: Σταματήστε τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

«Πολιτική συναίνεση» των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ να καταρτιστεί λίστα κυρώσεων κατά της Τουρκίας.

Η στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα όσον αφορά στην κρίση με την Τουρκία εκφράστηκε στο άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Κυρώσεις δεν αποφασίστηκαν κατά της Τουρκίας, άλλωστε αυτές τις αποφάσεις μπορεί να τις λάβει μόνο Σύνοδος Κορυφής όπου και παραπέμφθηκαν. Ξεκάθαροι ήταν πάντως στις δηλώσεις τους τόσο ο υπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, όσο και ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας.

O Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι η ΕΕ στέκεται δίπλα σε Ελλάδα και Κύπρο και πιστεύει ότι πρέπει η Αγκυρα να απέχει από προκλητικές μονομερείς ενέργειες. Αυτό είναι απαραίτητο στοιχείο για να προχωρήσει ο διάλογος.

Όπως είπε υπάρχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της δυνατότητας να βρεθεί έδαφος για συζητήσεις με την Τουρκία και της επίδειξης της κοινής ισχύος στην υπεράσπιση των συμφερόντων μας. Χαιρέτησε τις προσπάθειες της Γερμανίας προκειμένου να βρεθεί λύση και είπε ότι ο ίδιος θα προσπαθήσει να συμβάλει.

Όσον αφορά στο θέμα των κυρώσεων ο Μπορέλ είπε ότι υπάρχει πολιτική συναίνεση των υπουργών Εξωτερικών, να ζητηθεί από τις υπηρεσίες να επιταχυνθεί η εργασία για να προστεθούν και άλλα άτομα (που θα προτείνει η Κύπρος) σε αυτά που υφίστανται κυρώσεις από την ΕΕ για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Παρέπεμψε βεβαίως στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, είπε επίσης ότι είμαστε σαφείς ως προς την αλληλεγγύη μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είπε ακόμα ότι μόνο με διάλογο θα αποφευχθεί η κρίση και κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει τις προκλήσεις στις οποίες επιδίδεται.