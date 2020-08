Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα κέρδισε την ομόθυμη συμπαράσταση των εταίρων της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπάρχει συμφωνία για την προετοιμασία κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας, ξεκαθάρισε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Της Μαρίας Αρώνη

Την ομόθυμη συμπαράσταση όλων των εταίρων της κέρδισε η Ελλάδα κατά το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το «απολύτως υποστηρικτικό» κλίμα, το οποίο, όπως είπε, απεικονίστηκε και στα Συμπεράσματα του Ύπατου Εκπροσώπου Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο κ. Μπορέλ, προσέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, παρουσίασε επιλογές μελλοντικών κυρώσεων στην Τουρκία, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 24 Σεπτεμβρίου, εάν μέχρι τότε δεν έχει υπάρξει αποκλιμάκωση από την τουρκική πλευρά και διάλογος. «Άρα λοιπόν, νομίζω πως η ελληνική πλευρά πήρε αυτό που θα μπορούσε να πάρει. Μια κατανόηση κυρώσεων, εάν η Τουρκία δεν αποκλιμακώσει και δεν επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου», εξήγησε ο κ. Δένδιας και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία «θα επανέλθει στη λογική, θα σταματήσει τις προκλήσεις και τις αυθαίρετες ενέργειες, θα σταματήσει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επανέλθει σε ένα πλαίσιο συζήτησης για τη μία διαφορά, δηλαδή την ΑΟΖ και τις υπερκείμενες θαλάσσιες ζώνες, με πλαίσιο αναφοράς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας».

Ερωτηθείς σχετικά με την "κόκκινη γραμμή" της ελληνικής κυβέρνησης, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι είναι «το Σύνταγμα της χώρας, η προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Το έγγραφο επιλογών, που σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκε προφορικά ενόψει περαιτέρω διαμόρφωσης του προς υποβολή σε επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο



Α. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση συνέχισης παράνομων γεωτρήσεων σε Ανατολική Μεσόγειο.

Καταχώρηση πλοίων που εμπλέκονται σε παράνομες ερευνητικές δραστηριότητες.

Τομεακές κυρώσεις (πωλήσεις, προμήθειες, εξαγωγή υλικού σχετικά με έρευνες στον ενεργειακό τομέα, μεταφορά τεχνολογίας και προϊόντων)

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τραπεζικός και βιομηχανικός τομέας) – απαγόρευση δανεισμού σε Τουρκιά από κρατικές τράπεζες

Δυνατότητα για μείωση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Τουρκίας μέχρι τον Σεπτέμβριο, δυνατότητα εξέτασης απαγόρευσης ταξιδιών (travel ban)

Να ενισχυθούν περαιτέρω οι καταχωρήσεις για ενέργειες Τουρκίας σε θαλάσσιες ζώνες ΚΔ και Ελλάδας σε υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων κατά Τουρκίας.

Β. ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επιβεβαίωση αλληλεγγύης προς Ελλάδα και Κύπρο και άμεση έκκληση προς Τουρκία να τερματίσει τις παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η αποχή Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες είναι βασικό στοιχείο για την πρόοδο του διαλόγου.

Επίσπευση της εξέτασης από αρμόδιες ομάδας Συμβουλίου προτάσεων ΚΔ 18/7/20 για επιπλέον καταχωρήσεις σε υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων κατά Τουρκίας, με στόχο την άμεση ολοκλήρωση τους.

Έκκληση προς Τουρκία να ανταποκριθεί σε πρόσκληση ΚΔ για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής σε Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Διασύνδεση των κυρώσεων για κατά της Λευκορωσίας με το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας.

Ζ. Μπορέλ: Υπάρχει συμφωνία για την προετοιμασία κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου: «Είναι σαφές ότι υπάρχει αυξανόμενος εκνευρισμός με τη συμπεριφορά της Τουρκίας και γι’ αυτό το Συμβούλιο εκφράζει πολιτική συναίνεση να ζητήσει από τις αρμόδιες ομάδες εργασίας (του Συμβουλίου) να επιταχύνουν το έργο τους , ώστε να προσθέσουμε πρόσωπα στην υπάρχουσα λίστα που έχει προτείνει η Κύπρος με κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και με στόχο τη γρήγορη υιοθέτησή τους.»

Ο Μπορέλ, σημείωσε επίσης, ότι οι 27 Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν ότι αν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες «θα μπορούμε να εξετάσουμε κατάλογο με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα, που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης Σεπτεμβρίου».

Παράλληλα, ο Μπορέλ τόνισε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών είχαν μια «καλή συζήτηση» για το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και την Τουρκία. «Συμφωνούμε και είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της ΕΕ και να δείξουμε αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο», είπε ο Μπορέλ, τονίζοντας ότι η Τουρκία «πρέπει να απέχει από μονομερείς ενέργειες». «Αυτό είναι το βασικό στοιχείο για να μπορέσει να προχωρήσει ο διάλογος. Θέλουμε να βρούμε το δίαυλο προς μία πιο υγειή σχέση, προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και της Τουρκίας», πρόσθεσε.

«Θέλουμε να δώσουμε μια σοβαρή ευκαιρία στο διάλογο», είπε στη συνέχεια, ενώ εξήρε τις προσπάθειες της Γερμανικής Προεδρίας για την εξεύρεση λύσεων μέσα από το διάλογο με την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Ως Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ θα προσπαθήσω να δημιουργήσω χώρο για διαπραγματεύσεις για όλα τα θέματα της σύνθετης και δύσκολης σχέσης μας με την Τουρκία», είπε ο Μπορέλ.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ο Μπορέλ εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή επιταχύνονται οι διαδικασίες για μια λίστα προσώπων που συνδέονται με τις παράνομες γεωτρήσεις και μετά, αν δεν αποκλιμακωθεί η κατάσταση, η ΕΕ μπορεί να προχωρήσει σε κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, όπως πλοία, αλλά και σε χρηματοοικονομικές κυρώσεις, ακόμα και σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων όπου η τουρκική οικονομία σχετίζεται με την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, ο Μπορέλ τόνισε ότι «το σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε σε ό,τι σχετίζεται με τις δραστηριότητες που θεωρούνται παράνομες. Προς το παρόν μόνο πρόσωπα. Υπάρχουν πολλές οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με αυτές τις παράνομες ενέργειες και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο που θα πρέπει να στοχεύσουμε πριν περάσουμε σε μια ευρύτερη προσέγγιση ενός συγκεκριμένου τομέα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αντικείμενο του διαλόγου με την Τουρκία, ο Μπορέλ απάντησε ότι υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ του προβλήματος των γεωτρήσεων και των ερευνών σε διαφιλονικούμενα ύδατα, όπου υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης και απαιτείται η μεσολάβηση, όπως αυτή της Γερμανίας και της σύνθετης σχέσης μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, από την άλλη. «Πρέπει να συζητήσουμε με την Τουρκία για όλα τα θέματα που δηλητηριάζουν τις σχέσεις μας, αλλά αυτή τη στιγμή το πιο πιεστικό και επείγον ζήτημα είναι οι γεωτρήσεις και η παρουσία τουρκικών πλοίων στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας και της Κύπρου, κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Και τα άλλα ζητήματα είναι σημαντικά, αλλά όχι τόσο επείγοντα».

Χ. Μάας: Περιοριστικά μέτρα εναντίον της Άγκυρας πρέπει να συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής του Σεπτεμβρίου

Περιοριστικά μέτρα εναντίον της Τουρκίας πρέπει να συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τον Σεπτέμβριο, δήλωσε σήμερα στο Βερολίνο ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, προσθέτοντας πως οι σχέσεις με την Άγκυρα είναι περισσότερο από τεταμένες εξαιτίας της διένεξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως ο εποικοδομητικός διάλογος είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση στην ανατολική Μεσόγειο.