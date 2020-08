Ερντογάν: η Τουρκία θα συνεχίζει να προστατεύει τα δικαιώματα της

Αποκλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο ζήτησε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ από τον Τούρκο Πρόεδρο

Με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ επικοινώνησε πριν από λίγο ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η Ανατολική Μεσόγειος, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας ο κ. Ερντογάν ανέφερε προς τον ΓΓ του ΝΑΤΟ ότι η Τουρκία «θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματά της οπουδήποτε».

Από την πλευρά του ο Γ. Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο twitter επισημαίνει την αναγκαιότητα διαλόγου και αποκλιμάκωσης.

Αναφέρει, συγκεκριμένα: "Μίλησα με τον Πρόεδρο Ερντογάν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη διερεύνηση μηχανισμών αποτροπής συγκρούσεων ώστε να αποτρέψουμε περιστατικά και ατυχήματα. Ο διάλογος και η αποκλιμάκωση είναι σημαντικά και η κατάσταση πρέπει να επιλυθεί με το πνεύμα αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ".

