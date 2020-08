Ζώδια

Ζώδια και σχέσεις: Τα λάθη που κάνουν όταν ερωτεύονται

Οι αντιδράσεις κάθε ζωδίου και η στάση του απέναντι στο «αντικείμενο του πάθους» του.

Ο έρωτας είναι τυφλός, μάλλον κουφός και σίγουρα ξερόλας.. Μόλις η καρδιά μας χτυπήσει δυνατά για κάποιο πρόσωπο χάνουμε κάθε επαφή με την πραγματικότητα! Ακόμη και αν οι φίλοι σαν πιο ψύχραιμοι προειδοποιούν, εμείς εκεί, να κάνουμε το δικό μας, αυτό που μπορεί εκείνη την στιγμή να θεωρούμε σωστό όμως λίγο αργότερα θα συνειδητοποιήσουμε ότι ήταν λάθος.Αλλά έτσι είναι ο έρωτας...

Αναρωτιέσαι λοιπόν, ποιο είναι το δικό σου μεγάλο λάθος όταν ερωτεύεσαι, ώστε να το διορθώσεις ή έστω να το ελέγξεις, προκειμένου να μην ξανακάνεις τα ίδια; Η αστρολογία είναι εδώ για να σε βοηθήσει, διάβασε το ζώδιό σου και μάθε!

Κριός: Ακόμα καλά-καλά δεν γνωριστήκατε και εσύ βιάζεσαι όλα να γίνουν με τον γρήγορο ρυθμό τον δικό σου... Η βιασύνη και η παρορμητικότητα είναι το δικό σου λάθος, φίλε Κριέ, όταν είσαι ερωτευμένος. Θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό να αντιδράσεις άμεσα, γρήγορα, να ανοίξεις τα χαρτιά σου, να έχεις συνεχόμενες εξελίξεις, γιατί είσαι της άποψης ότι στη βράση κολλάει το σίδερο. Αυτή η βιασύνη όμως, σε κάνει πολύ γρήγορα να μετανιώνεις, ενώ υπάρχουν στιγμές που δεν μπορεί το έτερον ήμισυ να σε πάρει στα σοβαρά, γιατί διακρίνει ότι τα λόγια και οι πράξεις σου, είναι αποτέλεσμα του ενθουσιασμού σου! Αυτό που πρέπει να βάλεις καλά στο μυαλό σου λοιπόν είναι πως… παν μέτρον άριστον!

Ταύρος: Παρόλο που αναζητάς έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου και έχεις σχηματίσει στο μυαλό σου μία συγκεκριμένη άποψη για τον σύντροφο που θέλεις να σταθεί στο πλάι σου, ερωτεύεσαι το άκρως αντίθετο από αυτό που στην ουσία ψάχνεις. Αυτό συμβαίνει γιατί έχεις μεγάλο πείσμα και επιμονή και πιστεύεις ότι το στραβό, μπορείς εσύ να το κάνεις ίσιο... Έχεις την υπομονή για να δίνεις ευκαιρίες ξανά και ξανά... Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη σου, είναι το ακατανίκητο πείσμα σου, το οποίο μέχρι στιγμής το έχεις πληρώσει ακριβά! Επιπλέον, όταν ερωτεύεσαι, αρχίζεις να ζηλεύεις τόσο παράφορα, που άθελά σου πιέζεις με την συμπεριφορά σου το ταίρι σου!

Δίδυμοι: Ο έρωτας για σένα είναι παιχνίδι στο οποίο είσαι καλός παίκτης, όμως πολλές φορές λειτουργείς επιπόλαια, χωρίς να σκεφτείς το πριν και το μετά, παρά μόνο το τώρα... Η κυκλοθυμία και η επιπολαιότητά σου όταν ερωτεύεσαι, είναι τα μεγάλα λάθη σου, τα οποία τις περισσότερες φορές σου κοστίζουν και ακριβά... Ερωτεύεσαι σφόδρα και τάζεις λαγούς με πετραχήλια, απλά γιατί σου αρέσει το όλο παιχνίδι, όμως την επόμενη στιγμή χάνεις το ενδιαφέρον σου και αλλάζουν τα πλάνα σου... Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά μπερδέματα στην αισθηματική σου ζωή. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και στους άλλους και μην αφήνεις τα λόγια σου να σε παρασύρουν σε δηλώσεις, για τις οποίες δεν είσαι ακόμα σίγουρος.

Καρκίνος: Πολλές φορές μπερδεύεις τον έρωτα με την αγάπη και γίνεσαι χαλί για να σε πατήσουν, απλά και μόνο επειδή έχεις ανάγκη την ζεστασιά και την συντροφικότητα. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα σου όταν ερωτεύεσαι! Η υπερβολική δοτικότητα σου, από τα πρώτα στάδια μίας σχέσης, σε οδηγεί σε λάθη και σε κάνει την στάση σου να φαίνεται δεδομένη, σίγουρη ή και προβλέψιμη! Ναι μεν μπορεί να απολαμβάνεις το γεγονός ότι σου αρέσει να τα δίνεις όλα, όμως για σκέψου το άτομο που είναι δίπλα σου, είναι έτοιμο να δεχτεί όλο αυτό το συναίσθημα που του χαρίζεις απλόχερα και με υπερβολή;

Λέων: Κάνεις λάθη και τα ξέρεις καλά, το θέμα είναι ότι παρόλο που βαθιά μέσα σου τα αναγνωρίζεις, δεν θέλεις να τα αλλάξεις, γιατί πολύ απλά εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν υπάρχει... Ωστόσο, φίλε Λέοντα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσεις στον έρωτα, είναι τις υπερβολικές απαιτήσεις σου... Ερωτεύεσαι παράφορα, λειτουργείς με πάθος, όμως περιμένεις πολλά από το ταίρι σου και η στάση σου γίνεται απόλυτη, εγωκεντρική και άκρως απαιτητική... Θυμήσου ότι δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις από έναν άνθρωπο που τον ξέρεις πολύ λίγο, απλά και μόνο επειδή τον ερωτεύτηκες...

Παρθένος: Δεν ερωτεύεσαι συχνά, αλλά όταν το πάθεις εκεί σε πιάνει μία “πιλάλα” να θέλεις να κάνεις τον σύντροφό σου τέλειο... Εκεί λοιπόν αρχίζεις να κριτικάρεις τα πάντα, από τον τρόπο που κρατάει το ποτήρι, μέχρι τον τρόπο που ντύνεται, που μιλά, που εκφράζεται και δίνεις τις συστάσεις σου, προκειμένου να διορθωθεί για να βελτιωθεί... Έχεις σκεφτεί όμως, ότι αυτή η κτητικότητα που σε χαρακτηρίζει όταν έχεις πραγματικά ερωτευτεί, είναι ένα μεγάλο σφάλμα, που δημιουργεί… παγάκια ανάμεσα σε σένα και το ταίρι σου; Κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε και εσύ... Για το λόγο αυτό πρέπει να αποδέχεσαι τον έρωτά σου, έτσι ακριβώς όπως είναι!

Ζυγός: Ο έρωτας σου πάει, άλλωστε ερωτεύεσαι συχνά... Το σφάλμα σου όμως είναι ότι πολλές φορές δεν έχεις ερωτευτεί τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, αλλά προσπαθείς να καλύψεις την μοναξιά σου ή την ανάγκη σου για συντροφικότητα... Αλλά ας μιλήσουμε για τις στιγμές που πραγματικά έχεις ερωτευτεί σφόδρα. Αυτές τις στιγμές λοιπόν, το λάθος σου είναι ότι δεν δηλώνεις ευθέως τις προθέσεις σου, ακολουθείς τα “θέλω” του συντρόφου σου, απομακρύνεσαι από τις δικές σου παρέες και αφιερώνεσαι στον έρωτά σου... Οι θυσίες που κάνεις είναι πολλές και γίνονται η αιτία που λίγο αργότερα νιώθεις ότι έγινες το θύμα. Συγκρατήσου λοιπόν!

Σκορπιός: Ο έρωτας είναι πηγή ενέργειας στη ζωή σου, ερωτεύεσαι παθιασμένα και δεν βλέπεις κανέναν και τίποτα μπροστά σου, όταν είσαι υπό την επήρεια αυτού του μοναδικού συναισθήματος... Το μεγάλο σφάλμα σου είναι ότι δεν ανοίγεις εύκολα τα χαρτιά σου, αλλά επιμένεις να διεισδύσεις με το έτσι θέλω σε όλα τα άδυτα της ψυχής και της καρδιάς του ατόμου που έχεις ερωτευτεί! Έτσι λοιπόν ζηλεύεις, δεν έχεις εμπιστοσύνη και τρώγεσαι με τα ρούχα σου! Μην αφήνεις το πάθος να σε κυριεύει, για να μην καταλήγεις ξανά και ξανά στην δήλωση “τα πάθη μου, τα λάθη μου”!

Τοξότης: Σου αρέσουν τα δύσκολα, το ξέρεις καλά και πλέον το έχεις αποδεχτεί αυτό... Το θέμα είναι, φίλε Τοξότη, ότι όταν ερωτεύεσαι και αρχίζει να “δένει το γλυκό”, από τη στιγμή που θα πάρεις την επιβεβαίωση ότι “έδεσες τον γάιδαρό σου”, εσύ αρχίζεις να ξενερώνεις... Το ταίρι που θα αντιληφθεί το γεγονός, ότι σου αρέσει να συναντάς συχνά εμπόδια και προκλήσεις στον έρωτα και θα σε προκαλεί με την συμπεριφορά του, είναι το ταίρι που θα σε κάνει να τρέχεις εσύ από πίσω του διαρκώς! Το σφάλμα σου λοιπόν είναι ότι ο ενθουσιασμός σου περνά πάρα πολύ γρήγορα και επιμένεις να διεκδικείς σαν μικρό παιδί την ελευθερία σου, ενώ στην ουσία αυτό που νιώθεις για ένα άτομο, είναι βαθύ και ουσιαστικό... Μήπως τα θέλεις όλα δικά σου;

Αιγόκερως: Ερωτεύεσαι δύσκολα, γιατί έχεις φροντίσει να υψώσεις έναν προστατευτικό τοίχο, προκειμένου να μην κάνεις λάθη που θα σε πληγώσουν. Όταν όμως ερωτεύεσαι, το μεγάλο σφάλμα σου είναι ότι στηρίζεσαι πολύ στην γνώμη των κοντινών σου ανθρώπων, των κολλητών σου ή της οικογένειάς σου. Προσμένεις την έγκρισή τους, αν σου βάλουν λόγια τότε είναι που θα αρχίσεις να επηρεάζεσαι συναισθηματικά και τότε γίνεται το ξεκίνημα που αρχίζουν τα αισθηματικά σου να γίνονται σαλάτα. Μην περιμένεις ότι αυτό που έχεις επιλέξει εσύ, πρέπει να είναι πάντα αποδεκτό από τους άλλους γύρω σου, βάλε σε προτεραιότητα τα δικά σου συναισθήματα, χωρίς να λογαριάζεις τί θα πουν οι άλλοι για σένα!

Υδροχόος: Μπερδεύεις τον έρωτα με την φιλία, πολλές φορές λειτουργείς άκρως ανατρεπτικά, ξαφνικά και απρόβλεπτα, και γρήγορα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο τρόπος αντίδρασης ήταν λάθος... Έτσι είσαι και δεν μπορείς εύκολα να το αλλάξεις αυτό! Είναι σφάλμα όμως, να κάνεις ξαφνικά ανοίγματα με έναν άνθρωπο, που δεν έχεις πρώτα σιγουρευτεί αν όντως έχεις ερωτευτεί και στη συνέχεια να το γυρνάς στο φιλικό, μέχρι να σου ανάψει και πάλι κάποια στιγμή η σπίθα του έρωτα! Για να διορθώσεις αυτό το σφάλμα, αρκεί να περιορίσεις τις σπασμωδικές κινήσεις και αποφάσεις...

Ιχθύες: Νιώθεις ότι βρήκες τον έρωτα της ζωής σου και ότι είσαι ο πρωταγωνιστής ρομαντικής υπερπαραγωγής, που θα έχει συναίσθημα και happy end! Το σφάλμα σου, φίλε Ιχθύ, είναι πως όταν ερωτεύεσαι, εξιδανικεύεις τα πάντα, τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, ακόμα και τα συναισθήματά σου! Όλο αυτό το πανέμορφο σενάριο που στήνεις στο μυαλουδάκι σου, σε κάνει γρήγορα να προσγειώνεσαι στην πραγματικότητα και άθελά σου πληγώνεσαι, γιατί είναι σαν να ξυπνάς από ένα όμορφο όνειρο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η συμβουλή των άστρων λοιπόν, είναι να φροντίζεις να προσγειώνεσαι, για να αποφεύγεις τα λάθη...

Πηγή: astrologos.gr