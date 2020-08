Κόσμος

ΗΠΑ: Φονικό πέρασμα του κυκλώνα Λόρα (εικόνες)

Νεκροί και μεγάλες καταστροφές σε Λουιζιάνα και Τέξας από το πέρασμα του κυκλώνα.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του κυκλώνα Λόρα στις πολιτείες Λουιζιάνα και Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αρχές και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας Τζον Μπελ Έντουαρντς επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία αυτη, οι μισοί από τους οποίους από το μονοξείδιο του άνθρακα που εκλύθηκε από φορητές γεννήτριες τις οποίες χρησιμοποίησαν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των διακοπών που σημειώθηκαν στην ηλεκτροδότηση.

Άλλοι τέσσερις θάνατοι αναφέρθηκαν από πτώσεις δέντρων, ενώ ένας άνδρας πνίγηκε ενώ βρισκόταν στη βάρκα του.

Τουλάχιστον 464.813 νοικοκυριά ήταν χωρίς ηλεκτρικό στη Λουιζιάνα χθες, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.

Στο Τέξας τρεις από τους τέσσερις νεκρούς που αναφέρθηκαν στην πολιτεία έχασαν τη ζωή τους επίσης από δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Τα θύματα ήταν άστεγοι που αναζήτησαν καταφύγιο σε αίθουσα μπιλιάρδου μέσα στην οποία μετέφεραν μία γεννήτρια, σύμφωνα με την εφημερίδα Beaumont Enterprise.

Tα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο ανατολικό Τέξας, προσθέτοντας όμως ότι ο θάνατός του δεν συνδέεται άμεσα με τον κυκλώνα Λόρα. Ο άνδρας σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε στο τροχόσπιτό του στο Χέμφιλ.

Ο κυκλώντας Λόρα είχε περάσει την προηγούμενη Κυριακή από την Αϊτή, όπου προκάλεσε τον θάνατο 31 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας. Στη Δομινικανή Δημοκρατία σκοτώθηκαν άλλοι τέσσερις άνθρωποι.