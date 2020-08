Κόσμος

Ευρω - “καμπανάκι” στην Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Την ανάγκη η χώρα να επιδείξει συγκεκριμένη πρόοδο επισημαίνει εκπρόσωπος της Κομισιόν.

H ΕΕ καλεί την Τουρκία να επιδείξει πρόοδο στο κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων μετά το θάνατο της δικηγόρου Εμπρού Τιμτίκ.

Ειδικότερα, ο Πήτερ Στάνο σημειώνει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται βαθιά για τον θάνατο της δικηγόρου Εμπρού Τιμτίκ, η οποία έκανε απεργία πείνας για 238 ημέρες μετά την καταδίκη της πέρυσι για φερόμενη ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Είναι η τέταρτη φυλακισμένη που πέθανε φέτος ως αποτέλεσμα απεργίας πείνας, μετά τους θανάτους των Ελίν Μπολέκ και Ιμπραήμ Γκοκτσέκ, δύο μουσικών από το συγκρότημα Grup Yorum και του Μουσταφά Κοτσάκ.. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

Το τραγικό αποτέλεσμα του αγώνα τους για δίκαιη δίκη καταδεικνύει οδυνηρά την επείγουσα ανάγκη οι τουρκικές αρχές να αντιμετωπίσουν με αξιοπιστία την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, η οποία έχει επιδεινωθεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια, καθώς και τις σοβαρές ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στο δικαστικό σώμα.

Η Τουρκία πρέπει επειγόντως να επιδείξει συγκεκριμένη πρόοδο στο κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες».