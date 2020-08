Πολιτική

Δένδιας: Κυρώσεις στην Τουρκία αν δεν επιστρέψει στο δρόμο της λογικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι όροι που θέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών για έναν ελληνοτουρκικό διάλογο.

Επιτυχία για την κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια, χαρακτηρίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την απόφαση της Ε.Ε. να εξετάσει την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, σε συνέντευξή του στη Deutsche Welle.

«Εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, αποφασίσαμε ότι, σε περίπτωση που η Τουρκία δεν επιστρέψει στο δρόμο της λογικής, αν δεν επιστρέψει στη διαδικασία του διαλόγου, σε μία διαδικασία κατά την οποία ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας θα είναι απαραίτητος, οι κυρώσεις θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Αυτό συμφωνήθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Όπως επισημαίνει μάλιστα, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται τα όρια, τα οποία είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας.

Ερωτηθείς για τη στάση του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας και το αν επιδιώκει μια πιο ήπια προσέγγιση, ο κ. Δένδιας τονίζει ότι «η Γερμανία ασκεί την Προεδρία της Ε.Ε., και είναι κατανοητό ότι πρέπει να επιλέξει την πιο επιεική εκδοχή αποσκοπώντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» - και προσθέτει: «Φυσικά και θα προτιμούσαμε όλοι να διευθετούμε τα ζητήματα μέσω διαλόγου. Αυτή είναι και η προτίμηση της Ελλάδας».

«Η Ελλάδα πάντοτε έλεγε πως είναι έτοιμη για διάλογο και ότι το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε, είναι να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή του εγγράφου των κυρώσεων. Δεν το θέλαμε αυτό. Θα θέλαμε πάρα πολύ να το αποφύγουμε. Και πάλι όμως, θα πρέπει να χαραχθούν σαφείς γραμμές. Η Τουρκία θα πρέπει να κατανοήσει πως δεν είναι δυνατόν ως χώρα να μη σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτό είναι προβληματικό όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για όλο τον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, εκφράζει την ελπίδα να δει στην περιοχή μια κοινή κατανόηση μεταξύ κρατών και εθνών. «Και η Ελλάδα είναι απόλυτα διατεθειμένη να το κάνει. Εναπόκειται στον Πρόεδρο Eρντογάν να επιλέξει», τονίζει.

Τέλος, όσον αφορά το αν είναι πιθανό Ελλάδα και Τουρκία να βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει πως θα πρέπει να υπάρχουν όροι αναφοράς, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Αλλά και πάλι: Αν η Τουρκία είναι διατεθειμένη να συνεννοηθεί με την Ελλάδα, και με την Ε.Ε., την Ελλάδα, την Κύπρο, θα είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Απολύτως», καταλήγει ο υπουργός.