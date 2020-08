Οικονομία

Τετράδη: αναγκαίος ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης για περιοχές με lockdown

Τι λέει η Πρόεδρος των Ξενοδόχων Λαγανά για τις επιπτώσεις και των νέων περιορισμών, που ισχύουν από σήμερα στο νησί.

Μετά από την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τα περιοριστικά μέτρα που ισχύσουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, δήλωσε ότι «Μετά τα νέα ειδικά περιοριστικά μέτρα, ένα δύσκολο καλοκαίρι γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Η υγεία όλων μας είναι πάνω από όλα, γι’ αυτό και η συνεργασία μας με τις αρμόδιες αρχές για τα νέα μέτρα, είναι δεδομένη».

«Ο τουρισμός της Ζακύνθου εφάρμοσε και θα συνεχίσει να εφαρμόζει όλα τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα. Τα ξενοδοχεία στη Ζάκυνθο, από την πρώτη ημέρα λειτουργία τους έως και σήμερα, λειτουργούν υποδειγματικά, τηρώντας επιμελώς όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού, με σχετική εκπαίδευση του προσωπικού τους, συμμορφούμενα πλήρως με τους αυστηρούς κανόνες του Ειδικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τα Ξενοδοχεία (HEALTH FIRST)», λέει η κ. Τετράδη.

Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος καταλήγει λέγοντας «δυστυχώς θα μετρήσουμε μεγάλα οικονομικά κόστη και σημαντικές επιχειρηματικές απώλειες, σε μια ήδη χαμένη τουριστική σεζόν. Είναι επείγουσα πλέον η ανάγκη σχεδιασμού ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων, σε περιοχές που ισχύουν τα ειδικά περιοριστικά μέτρα (lockdown). Είναι ζήτημα επιβίωσης για τη Ζάκυνθο, καθώς η οικονομία μας εξαρτάται αποκλειστικά από τον τουρισμό».