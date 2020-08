Οικονομία

Ρέθυμνο: χρηματοδότηση σε πλημμυροπαθείς δήμους

Εγκρίθηκε το κονδύλι για την αντιμετώπιση των καταστροφών που είχαν προκαλέσει πλημμύρες.

Στην έγκριση χρηματοδοτήσεων προς τους δήμους Αμαρίου, Ανωγείων και Αγ. Βασιλείου του νομού Ρεθύμνου, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα το ύψος της χρηματοδότης ανέρχεται στα 150.000 ευρώ για κάθε δήμο ξεχωριστά. Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η αντιμετώπιση μέρους των εκτεταμένων ζημιών και καταστροφών που προέκυψαν στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο, εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων τον Φεβρουάριο του 2019.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτή Ρεθύμνου, Γιάννη Κεφαλογιάννη, η έγκριση των χρηματοδοτήσεων ύψους 150.000 ευρώ προς τους δήμους Αμαρίου, Ανωγείων και Αγ. Βασιλείου «έρχεται να ικανοποιήσει αιτήματα που αφορούν την αντιμετώπιση καταστροφών που υπέστη το δημοτικό και αγροτικό δίκτυο σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου από τις θεομηνίες που έπληξαν την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2019». Ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε προσωπικά τον υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο για την ανταπόκριση του στο συγκεκριμένο ζήτημα και όπως τόνισε, «συνεχίζουμε να βρισκόμαστε κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση συμβάλλοντας με σχέδιο στην υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων που έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας».

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου για τη συγκεκριμένη έγκριση χρηματοδότησης των 150.000 ευρώ, δήλωσε: «Ο δήμος Αγίου Βασιλείου διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο αγροτικών δρόμων, που εκτείνεται από τα όρια με τον νομό Χανίων έως τον νομό Ηρακλείου, δηλαδή ολόκληρο το νότιο Ρέθυμνο, και η συντήρησή του απαιτεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με γενναίες χρηματοδοτήσεις». Όπως μάλιστα επισήμανε, η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα με δράσεις όπως η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδοποιίας, είναι σταθερή πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής. «Σε αυτό το πλαίσιο ήταν και το αίτημα προς τον υπουργό κ. Θεοδωρικάκο, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας, όπως επίσης και τον υφυπουργό Μεταφορών και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη για την συμβολή του».