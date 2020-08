Αθλητικά

Κορονοϊός: κρούσματα στην αντίπαλο της Εθνικής Ελπίδων για το EURO 2021

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη, αλλά πλέον η διεξαγωγή του αγώνα είναι πλέον αμφίβολη.

Κρούσματα κορονοϊού στην Εθνική Ελπίδων της Κροατίας, καθώς όπως αναφέρει η αθλητική ιστοσελίδα Sportske novosti τόσο ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας, Ιγκόρ Μπίσκαν, όσο και το επιτελείο του βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19.

Η είδηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κροατική U21 είναι η προσεχής αντίπαλος της ελληνικής Εθνικής ομάδας στο πλαίσιο του EURO 2021, με τη μεταξύ τους αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη (3/9).

Η αποστολή επρόκειτο να συγκεντρωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ωστόσο ύστερα απ΄ αυτή την εξέλιξη η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον.