Οργή για σκίτσο που αναπαριστά Γαλλίδα μαύρη πολιτικό ως σκλάβο με αλυσίδες στο λαιμό (εικόνες)

Οργισμένες αντιδράσεις και καταδίκες προκάλεσε ένα σκίτσο σε γαλλικό ακροδεξιό περιοδικό που αναπαριστά μια Γαλλίδα αριστερή μαύρη βουλευτίνα ως σκλάβο με αλυσίδες στο λαιμό της.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ με tweet του χθες δήλωσε ότι η απεικόνιση αυτή του περιοδικού πρέπει να «καταδικαστεί απερίφραστα», προσθέτοντας πως η βουλευτίνα Ντανιέλ Ομπονό έχει «την υποστήριξη ολόκληρης της κυβέρνησης».

Η Ομπονό, σε tweet της την Παρασκευή, χαρακτήρισε «ρατσιστικά σκατά» το σκίτσο που δημοσιεύτηκε στην τελευταία έκδοση του περιοδικού Valeurs Actuelles και περιέγραψε τη γαλλική ακροδεξιά ως «απεχθή, ηλίθια και βάρβαρη».

Il parait 'Qu'on-Peut-Pu-Rien-Dire' #BienPensance. Heureusement on peut encore ecrire de la merde raciste dans un torchon illustree par les images d'une deputee francaise noire africaine repeinte en esclave...

L'extreme-droite, odieuse, bete et cruelle. Bref, egale a elle-meme. pic.twitter.com/EupKSXZ207 — Deputee Obono (@Deputee_Obono) August 28, 2020

Πηγές στο Ελιζέ ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επικοινώνησε με την Ομπονό για να της εκφράσει τη στήριξή του.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της στον αγώνα κατά του ρατσισμού και για το σεβασμό προς όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους της δημοκρατίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Ρισάρ Φεράν, πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Το Valeurs Actuelles υπερασπίστηκε το σκίτσο υποστηρίζοντας ότι αποτελούσε μέρος της ετήσιας καλοκαιρινής σειράς μυθοπλασίας στην οποία χαρακτήρες από την πολιτική, την τέχνη ή τα μέσα ενημέρωσης ταξιδεύουν στο χρόνο.

Στο τεύχος αυτό, η Ομπονό ταξιδεύει στον 18ο αιώνα και, σύμφωνα με το περιοδικό, βιώνει «τη φρίκη της δουλείας, όπως οργανώθηκε από τους Αφρικανούς τον 18ο αιώνα».

Το περιοδικό απέρριψε ότι είχε ρατσιστικές προθέσεις, σημειώνοντας ωστόσο πως κατανοεί πως η Γαλλίδα βουλευτίνα «πληγώθηκε προσωπικά».

«Λυπούμαστε για αυτό και της ζητάμε συγγνώμη», υπογράμμισε στην ανακοίνωσή του το Valeurs Actuelles.