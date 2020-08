Κόσμος

Ένας νεκρός από σφαίρες σε διαδήλωση στο Πόρτλαντ (εικόνες)

Συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Τραμπ και διαδηλωτών του κινήματος Black Lives Matter. Εκατοντάδες συλλήψεις.

Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από σφαίρες στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ αργά χθες Σάββατο, την ώρα που μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter συγκρούονταν στους δρόμους της πόλης.

Δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν ο πυροβολισμός συνδέεται με τις συμπλοκές που ξέσπασαν στο κέντρο του Πόρτλαντ την ώρα που η αυτοκινητοπομπή των 600 οχημάτων ήρθε αντιμέτωπη με διαδηλωτές.

«Η αστυνομία απάντησε σε κλήση και εντόπισε ένα θύμα με τραύμα από σφαίρα στο στήθος», ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις επί 94 ημέρες, μετά τον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη στις 25 Μαΐου.

Το διάστημα αυτό εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί από την τοπική αστυνομία και τις ομοσπονδιακές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο Πόρτλαντ.

Η αυτοκινητοπομπή με υποστηρικτές του Τραμπ είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα χθες σε εμπορικό κέντρο και κατευθύνθηκε στο κέντρο του Πόρτλαντ. Όταν πλησίαζε στο κέντρο, διαδηλωτές κατά του Αμερικανού προέδρου προσπάθησαν να την σταματήσουν, κλείνοντας δρόμους και γέφυρες.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες, μια μικρή ομάδα ανθρώπων συνεπλάκη με άλλους που βρίσκονταν σε ένα όχημα και κάποιος άρχισε να πυροβολεί.

Ο άνδρας που σκοτώθηκε φορούσε ένα καπέλο με το λογότυπο Patriot Prayer, μια ακροδεξιά οργάνωση με έδρα το Πόρτλαντ η οποία έχει συγκρουστεί με διαδηλωτές στο παρελθόν, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Οι New York Times επεσήμαναν εξάλλου ότι υποστηρικές του Τραμπ και αντιδιαδηλωτές συγκρούστηκαν στους δρόμους της πόλης, με κάποιους να πυροβολούν με πιστόλια paint ball και να κάνουν χρήση σπρέι απώθησης αρκούδων μέσα από τα φορτηγάκια τους και τους διαδηλωτές να απαντούν ρίχνοντάς τους διάφορα αντικείμενα.