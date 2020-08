Οικονομία

Κορονοϊός: “τσουχτερό” πρόστιμο σε κομμωτήριο γιατί δεν τηρούσε τα ραντεβού

Ο συνωστισμός των πελατών που περίμεναν τη σειρά τους, στοίχισε πολύ ακριβά στον ιδιοκτήτη του κομμωτηρίου.

Ένα ακόμα πρόστιμο βεβαιώθηκε σε κομμωτήριο της Κρήτης για μη τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, κατά την διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιεί ειδικό κλιμάκιο και στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, ένα κομμωτήριο στο κέντρο της πόλης το οποίο δεν τηρούσε τα μέτρα.

Οι ελεγκτικές αρχές διαπίστωσαν πως δεν τηρούνταν τα ραντεβού με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνωστισμός και συγχρωτισμός.

Οι αρχές μετά τον απαραίτητο έλεγχο βεβαίωσαν πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη του κομμωτηρίου.