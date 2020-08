Οικονομία

Πατέλης - Ασφαλιστικό: όχι άλλα λεφτά από τους νέους για τους ηλικιωμένους

Τι αναφέρει ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για την πρόταση της Επιτροπής Πισσαρίδη και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η πρόταση που θα υποβάλει η Ελλάδα στην Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης "πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο δράσεων και μεταρρυθμίσεων”. Αυτό αναφέρει ο Αλέξης Πατέλης στο "Βήμα της Κυριακής”, με τον επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο του πρωθυπουργού να προσθέτει: "Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μια γέφυρα από εδώ, ένας αυτοκινητόδρομος από εκεί, ένας ΧΥΤΑ παραπέρα, Πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική λογική, μια φιλοσοφία”.

Σύμφωνα με τον κ. Πατέλη, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να υπηρετεί τους μεταρρυθμιστικούς στόχους της κυβέρνησης και τις βασικές προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή το 30% των δαπανών να αφορούν την πράσινη ατζέντα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη περιγράφοντας το νέο μοντέλο για την ανάπτυξη της χώρας θεωρεί αναγκαία την εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στο Ασφαλιστικό, ώστε "να πάψει το κράτος να παίρνει τα λεφτά των νέων και να τα δίνει στους ηλικιωμένους”. Επίσης αναγκαίες κρίνονται η μεγέθυνση των επιχειρήσεων, η μείωση των φόρων, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των εργαζομένων.

Παρότι ο κ. Πατέλης επικαλείται συχνά την έκθεση Πισσαρίδη, γίνεται φανερό ότι δεν την ταυτίζει με αυτό που οφείλει η κυβέρνηση στους πολίτες. "Ο κόσμος”, σημειώνει, "από εκθέσεις έχει φάει αρκετά. Θέλει να δει το αποτέλεσμα. Δουλειά μας είναι να φέρουμε το αποτέλεσμα”.