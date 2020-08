Life

Ο Μάνος Παπαδογιάννης στον ΑΝΤ1: τι λέει ο 48χρονος πιλότος που πέρασε 2ος σε Σχολή ΑΕΙ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για την προσπάθεια που κατέβαλε και την συνάφεια της Σχολής που διάλεξε, με την αγαπημένη του ενασχόληση.