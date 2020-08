Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Όγκαστ (εικόνες)

Τι είπε στις πρώτες δηλώσεις του για την επιστροφή στο «τριφύλλι» και την Eiroleague.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (30/8) ο Ζακ Όγκαστ, προκειμένου από σήμερα το απόγευμα να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο νεοαποκτηθείς σέντερ υποβλήθηκε ήδη σε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται σήμερα.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του, ο Όγκαστ ανέφερε: «Νιώθω εκπληκτικά. Εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου. Έχω υπάρξει μέλος της ομάδας ξανά και έχουμε δουλειές που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ελπίζω να γίνουμε "ένα" ως ομάδα και να κάνουμε περήφανο τον σύλλογο».

Σχετικά με την επιστροφή του στην Euroleague, είπε: «Ήθελα λίγο χρόνο, έπρεπε να ωριμάσω λίγο μέσα στο παιχνίδι, να μάθω πράγματα. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα με κάθε τρόπο και να έχουμε μια καλή σεζόν».

Αναφορικά με τον Γιώργο Βόβορα και τη μεταξύ τους συνομιλία τόνισε: «Μιλήσαμε πολύ το καλοκαίρι. Μου είπε πως το σημαντικό για εκείνον ήταν να βρει παίκτες με εξαιρετική συμπεριφορά, που θέλουν να κερδίζουν».

Για τους στόχους του είπε: «Θέλω να νικάω. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Θέλω να δείξω σε όλους ότι ανήκω στην Euroleague».

Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμά του προς τον κόσμο της ομάδας: «Τους γνωρίζω πολύ καλά, πάντα θα είναι δίπλα μας. Στέλνουμε την αγάπη μας. Θέλουμε να συνεχίσουν να μας στηρίζουν».