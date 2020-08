Παράξενα

Κοριτσάκι μπλέχτηκε από αϊτό και “πέταξε” 30 μέτρα από το έδαφος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένοι οι γονείς της 3χρονης και οι άλλοι παριστάμενοι στο Φεστιβάλ είδαν το κορίτσι να παρασύρεται στον άερα.

Στιγμές τρόμου έζησε ένα κορίτσι μόλις τριών ετών στην Ταϊβάν όταν, άγνωστο γιατί, μπλέχτηκε στα σχοινιά ενός αϊτού με αποτέλεσμα να βρεθεί στον αέρα σε ύψος έως και 30 μέτρων από το έδαφος.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν, μάλιστα, την «πτήση» του μικρού παιδιού.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε φεστιβάλ στην πόλη Νανλιάο.

Ευτυχώς χάρη στην άμεση παρέμβαση των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ το κορίτσι επέστρεψε στο έδαφος χωρίς να τραυματιστεί αν και τρομοκρατημένο από όσα συνέβησαν.