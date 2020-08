Τεχνολογία - Επιστήμη

Ασανσέρ με φωνητική εντολή στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Τι λέει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας για την ελληνικής κατασκευής καινοτομία, που φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη εν μέσω κορονοϊού.