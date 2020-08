Οικονομία

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τις δόσεις του φόρου μετά την μείωση προκαταβολής

Πως να υπολογίσετε τις δόσεις, που πρέπει να καταβάλετε, σύμφωνα με την τροποποιητική σας δήλωση, χωρίς να υπάρξουν προσαυξήσεις.

Οδηγίες για τον υπολογισμό των δόσεων του φόρου που πρέπει να καταβάλουν έως σήμερα 31 Αυγούστου όσοι δικαιούνται μείωση της προκαταβολής φόρου και έχουν υποβάλει ή υποβάλουν τροποποιητική δήλωση δίνει η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα στο email που έλαβαν οι φορολογούμενοι αναφέρονται τα εξής:

«Εάν έχετε ήδη υποβάλει ή θα υποβάλετε, μέχρι την 31/8/2020 και ώρα 15:00, τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, με σκοπό τη μείωση της προκαταβολής φόρου , θα δείτε ενημερωμένη την εικόνα σας στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού σας στο myTaxisnet έως τις 18/9/2020.

Προκειμένου να υπολογίσετε τις δόσεις, που πρέπει να καταβάλετε, σύμφωνα με την τροποποιητική σας δήλωση, χωρίς να επιβαρυνθείτε με προσαυξήσεις, σας γνωρίζουμε ότι :

Σε περίπτωση, που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης είναι χρεωστικό και μικρότερο του χρεωστικού ποσού της αρχικής δήλωσης, για να υπολογίσετε το ποσό των δύο δόσεων, που πρέπει να καταβάλετε μέχρι τις 31/8/2020, παρακαλείστε να κάνετε τον εξής υπολογισμό:

Διαιρείτε δια οκτώ το ποσό, που προκύπτει με βάση την τροποποιητική δήλωση. Το αποτέλεσμα είναι το ποσό της κάθε μίας δόσης, που αναλογεί.

Δεδομένου ότι μέχρι τις 31/8/2020 πρέπει να καταβληθούν δύο δόσεις, πολλαπλασιάζετε επί δύο το ποσό της δόσης.

Παράδειγμα:

Αρχική δήλωση: χρεωστική 1.600 ευρώ

Έκαστη δόση βάσει αρχικής δήλωσης (εμφανιζόμενη στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση): 1.600 : 8 = 200 ευρώ

Τροποποιητική δήλωση: χρεωστική 1.000 ευρώ

Δόση βάσει τροποποιητικής δήλωσης: 1.000 : 8 = 125 ευρώ

Καταβλητέο ποσό την 31/8/2020: 2 x 125 = 250 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εάν έχετε ήδη καταβάλει τις δύο πρώτες δόσεις σύμφωνα με την αρχική εκκαθάριση, δηλαδή 200 Χ 2 = 400 ευρώ, οι δύο πρώτες δόσεις της τροποποιητικής, που λήγουν στις 31/8/2020, είναι εξοφλημένες. Στην περίπτωση αυτή, μετά την ενημέρωση της εικόνας σας στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet, θα δείτε το υπόλοιπο της οφειλής σας αναπροσαρμοσμένο και κατανεμημένο στις δόσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021.

Δηλαδή, στο παραπάνω παράδειγμα, τελική οφειλή 1.000€ - 400€ που καταβλήθηκαν = 600€ υπόλοιπο οφειλής, το οποίο θα διαιρεθεί στις 6 εναπομείνασες δόσεις, ποσού 100€ η κάθε μία.

Εάν στην τροποποιητική δήλωση προσθέσατε φορολογητέα ύλη και από αυτήν προκύψει επιπλέον χρεωστικό ποσό σε σχέση με την αρχική σας δήλωση, θα εκδοθούν δύο ταυτότητες οφειλής: Μία για την αρχική και μία για την τροποποιητική δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση, το άθροισμα της πρώτης και της δεύτερης δόσης κάθε μίας ταυτότητας οφειλής αποτελεί το ποσό των δόσεων, που πρέπει να καταβληθούν στις 31/8/2020.

Εφόσον με την τροποποιητική δήλωση προκύπτει πιστωτικό ποσό, δεν έχετε υποχρέωση καταβολής φόρου.

Μέχρι την τακτοποίηση της εικόνας σας στο myTaxisnet σε συνέχεια υποβολής της τροποποιητικής σας δήλωσης, εφόσον καταβάλετε τις οφειλές σας σύμφωνα με το αποτέλεσμα της τροποποιητικής σας δήλωσης, παρακαλούμε αγνοείστε τυχόν εμφανιζόμενες προσαυξήσεις. Σε περίπτωση, που χρειαστείτε φορολογική ενημερότητα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας ΔΟΥ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμά σας για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ισχύει μέχρι τις 30/12/2020».