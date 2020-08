Πολιτική

Tουρκικά ΜΜΕ : Η Ελλάδα αποβίβασε στρατό στο Καστελόριζο

Τα τουρκικά δημοσιεύματα προβάλλουν φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που δείχνουν Έλληνες στρατιωτικούς ν’ αποβιβάζονται μαζί με τουρίστες στο νησί.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, μετά και τις εμπρηστικές δηλώσεις των Τούρκων και την άρνησή τους να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Αθήνα. Τα τουρκικά δημοσιεύματα δημοσιοποιώντας φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που δείχνουν Έλληνες στρατιωτικούς ν’ αποβιβάζονται μαζί με τουρίστες στο νησί υποστηρίζουν ότι «η Ελλάδα αποβίβασε στρατό στο Καστελόριζο, μόλις 2 χλμ από την Τουρκία».

«Η Ελλάδα στην επέτειο της 30ης Αυγούστου αποβίβασε στρατό στο νησί που βρίσκεται στα 2 χιλιόμετρα μακριά» αναφέρει το haberler.com, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα κλιμακώνει την ένταση με την Τουρκία, μεταφέροντας στρατό στο Καστελλόριζο αν και -όπως υποστηρίζει- με βάση της Διεθνείς Συνθήκες θα πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένο.

Το άρθρο αναφέρει ότι «η Ελλάδα, η οποία με τα βήματα που κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο κλιμακώνει την ένταση, στην επέτειο της 30ης Αυγούστου αποβίβασε στρατό στο Καστελόριζο πού βρίσκεται δύο χιλιόμετρα από την Τουρκία και το οποίο πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένο. Η Ελλάδα που κάνει διάφορες προβοκάτσιες στην περιοχή τελευταία με τουριστικό φέρι μπόουτ εγκατέστησε στρατό στο Καστελόριζο στο οποίο απαγορεύεται να υπάρχει στρατός.

Η κίνηση αυτή της Ελλάδας είχε την αντανάκλαση της στις φωτογραφίες του AFP. Οι φωτογραφίες έδειξαν ότι μεγάλος αριθμός στρατιωτών με το φέρι μπόουτ που πραγματοποιεί τουριστικά δρομολόγια στα νησιά πάτησαν το πόδι τους στην περιοχή. Στη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις 28 Αυγούστου διακρίνονται να κατεβαίνουν οι στρατιώτες με πλήρη εξοπλισμό.

Τα συγκεκριμένα βήματα της Ελλάδας αποτελούν νέες παραβιάσεις της συνθήκης της Λωζάννης το 1923 και των Παρισίων του 1947. Η διοίκηση της Αθήνας παρά το ότι απαγορεύεται να υπάρχει εκεί στρατός από το 1960 και εντεύθεν συνεχίζει να εξοπλίζει αυτά τα νησιά».