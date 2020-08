Αθλητικά

Προ των πυλών η ιστορική μεταγραφή του Μέσι στην Μάντσεστερ Σίτι

Το "χρυσό" συμβόλαιο που δίνει η την Μάντσεστερ Σίτι στον Αργεντίνο σούπερ σταρ. Ο πατέρας του Μέσι στη Βαρκελώνη για το «διαζύγιο» .

Η ιστορική μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι, από την Μπαρτσελόνα στην Μάντσεστερ Σίτι, είναι... προ των πυλών. Ο «ψύλλος» πήρε την μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει στα 33 του χρόνια τους Καταλανούς, όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και να φορέσει μία δεύτερη φανέλα μετά απ΄ αυτήν των «μπλαουγκράνα».

Οι «μνηστήρες» για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστής της σύγχρονης εποχής, μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού, όμως όπως όλα δείχνουν, ο αρχηγός της Μπάρτσα και της εθνικής Αργεντινής, θα συνεργασθεί εκ νέου με τον Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος φαίνεται να αποδεικνύεται και στον καταλύτη για την επιλογή του Μέσι.

Ενα καίριο ζητούμενο, είναι εάν ο βραχύσωμος άσος είναι ελεύθερος ή εάν πρέπει να καταβληθούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας που προβλέπεται στο συμβόλαιο του. Η LaLIga ανακοίνωσε πως η εν λόγω ρήτρα είναι σε ισχύ, όμως σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, αυτό δεν ισχύει, δεδομένου ότι η περίοδος 2020-21 ήταν προαιρετική στο συμβόλαιο ανανέωσης που έχει υπογράψει με την Μπαρτσελόνα.

Ο Μέσι έκανε πράξη την ενημέρωση που παρείχε προ ημερών στην Μπαρτσελόνα, καθώς δεν εμφανίσθηκε στην «πρώτη» της ομάδας και δεν υπεβλήθη σε έλεγχο για τον κορονοϊό. Ενέργεια που αποτελεί ακόμη μία απόδειξη, για το επικείμενο «διαζύγιο».

Η εφημερίδα «Sport» της Καταλωνίας, που ειδικεύεται στα θέματα της Μπαρτσελόνα, αποκαλύπτει ότι η Μάντσεστερ Σίτι, έχει προτείνει στον Μέσι, πενταετές συμβόλαιο με μεικτές απολαβές 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ ο διάσημος Αργεντινός, θα εισπράξει σε βάθος τριετίας 250 εκατομμύρια ευρώ, ως πριμ υπογραφής. Κάτι που σημαίνει ότι ο εξάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» θα αυξήσει εντυπωσιακά τον τραπεζικό του λογαριασμό, εφ΄ όσον εξαντλήσει το συμβόλαιο του με τους «πολίτες». Αν και σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς θεωρείται βέβαιο, πως την περίοδο 2023-24, θα πάρει μεταγραφή για το MLS και την Νέα Υόρκη, όπου οι ιδιοκτήτες της Σίτι, διατηρούν την ομώνυμη θυγατρική ομάδα New York City FC.

Ο πατέρας του Μέσι στη Βαρκελώνη για το «διαζύγιο»

Ο Λιονέλ Μέσι είναι αποφασισμένος να φύγει από την Μπαρτσελόνα. Ο 33χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ δεν παρευρέθηκε, όπως αναμενόταν, στις ιατρικές εξετάσεις στη Βαρκελώνη και ο κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» έξι φορές, ανακοίνωσε ότι θέλει να φύγει από τη Μπαρτσελόνα, προκαλώντας νέα αναταραχή, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ταπεινωτική ήττα (8-2) από την Μπάγερν στα προημιτελικά του Champions League.

Σύμφωνα μάλιστα με την ισπανική αθλητική εφημερίδα, «Mundo Deportivo», ο πατέρας του Μέσι ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για να λύσει το θέμα με την Μπαρτσελόνα. Ο Χόρχε Μέσι αναμένεται σήμερα στην Καταλονία για συνάντηση, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου. Ο πατέρας του διάσημου άσου θέλει να λυθεί η συνεργασία, με όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένο τρόπο, μετά και την απόφαση του γιου του, όμως ο ισχυρός άνδρας των μπλαουγκράνα είναι αντίθετος.

Οι δικηγόροι του Μέσι, πάντως, σκοπεύουν να επικαλεστούν έναν όρο στο τετραετές συμβόλαιό του, που υπογράφηκε το 2017, η οποία του επιτρέπει να φύγει από την ομάδα δωρεάν χωρίς να πληρωθεί η σχετική ρήτρα των 700 εκατ. εάν το είχε ζητήσει έως τις 10 Ιουνίου. Υποστηρίζουν ότι αυτή η ημερομηνία αυτή που προσδιόριζε το τέλος της σεζόν, αναβλήθηκε μετά τις καθυστερήσεις εξαιτίας του κορονοϊού.