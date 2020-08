Πολιτική

“Άνω κάτω” η Ελληνική Λύση: Η Αλεξοπούλου ανεξαρτητοποιήθηκε και μετά το... μετάνιωσε!

Τι ζήτησε απο τον ΠτΒ, αφού του είχε στείλει την επιστολή ότι θέτει εαυτόν εκτός του κόμματος Βελόπουλου. Εκπληκτος εμφανίστηκε ο Πρόεδρος του κόμματος.

«Άνω κάτω» το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου με την ανεξαρτητοποίηση της βουλευτού Αναστασίας-Αικατερίνης Αλεξοπούλου.

Επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται από την ΚΟ της Ελληνικής Λύσης η βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης Αναστασία- Κατερίνα Αλεξοπούλου, αλλά λίγη ώρα αργότερα, επανήλθε στο γραφείο του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα και ζήτησε να αποσυρθεί η έγγραφη δήλωσή της και να επανενταχθεί στην ΚΟ του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου.

Η βουλευτής, σήμερα το πρωί, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ της Ελληνικής Λύσης. Μάλιστα εξέδωσε και δελτίο Τύπου στο οποίο ανέφερε ότι έχει ενημερώσει τον πρόεδρο του κόμματος σχετικά για τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφασή της. Λίγη ώρα όμως αργότερα, η βουλευτής επέστρεψε στο γραφείο του κ. Τασούλα και του ζήτησε να αποσύρει την επιστολή ανεξαρτητοποίησής της.

Ο πρόεδρος της Βουλής της εξήγησε ότι αυτό δεν είναι εφικτό καθώς η επιστολή ανεξαρτητοποίησής της έχει πρωτοκολληθεί. Αυτό που μπορεί να γίνει, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, όπως της είπε ο κ. Τασούλας, είναι να καταθέσει η ίδια νέα επιστολή με την οποία να δηλώνει πως επιθυμεί να επανέλθει στα έδρανα της Ελληνικής Λύσης και παράλληλα να αποστείλει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιστολή που να γνωστοποιεί την επανένταξή της στην ΚΟ της Ελληνικής Λύσης. Κάτι που αναμένεται να γίνει το απόγευμα στην συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Ενδεικτικό του μπάχαλου που επικρατούσε ήταν ότι από το πολιτικό γραφείο της κυρίας Αλεξοπούλου δήλωναν άγνοια για την εξέλιξη της επιστροφής της στην Ελληνική Λύση.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης: