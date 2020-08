Κοινωνία

Νέο πλαίσιο για την επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις σύμφωνα με τον υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων δημοσίου τομέα εισηγήθηκε ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόπωπο, ο κ. Γεραπετρίτης εισηγήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, τις εξής βασικές κατευθύνσεις:

"- Θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου επιλογής από την Κυβέρνηση των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, σε εναρμόνιση προς τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και χωρίς να παραβλάπτεται η αρμοδιότητα του οικείου Υπουργού για την τελική επιλογή.

- Καίρια συμπλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για το Επιτελικό Κράτος: Η αποσύνδεση της Κυβέρνησης από τη Διοίκηση, μέσω της αναγνώρισης κρίσιμων αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Διευθυντές και τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων συμπληρώνεται με την πρόβλεψη μιας αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Ολοκληρώνονται έτσι οι προϋποθέσεις για τη θεσμική επανεκκίνηση της δημόσιας διοίκησης που συμβάλλει στην εδραίωση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

- Η διαμόρφωση της διαδικασίας έχει στηριχθεί κατά βάση στη διαδικασία επιλογής των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 και περιλαμβάνει:

- Εκ των προτέρων αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής όσων δεν μπορούν να διοριστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

- Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, χωρίς να αναγνωρίζεται εκ των προτέρων προτεραιότητα σε υποψηφίους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως στους προερχόμενους από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

- Προεπιλογή από ειδική πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου που συντάσσει κατάλογο των τριών επικρατέστερων υποψηφίων.

- Μοριοδότηση τριών ομάδων κριτηρίων: εκπαιδευτικών, εμπειρίας και δομημένης συνέντευξης.

- Τελική επιλογή με απόφαση του οικείου Υπουργού, μεταξύ των τριών υποψηφίων που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την ιθαγένεια, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, θα ψηφιστεί εντός του Σεπτεμβρίου και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2020."