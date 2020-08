Life

Κικίλιας: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει η Μπαλατσινού

Σύντομα έρχεται στη ζωή το μωρό του ζεύγους Κικκίλια - Μπαλατσινού.

Το φύλο του μωρού που περιμένει η Τζένη Μπαλατσινού αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, γνωστοποίησε πώς σύντομα θα έρθει στη ζωή ο Κικίλιας junior, αφού η σύζυγός του Τζένη Μπαλατσινού περιμένει αγόρι.

Αξίζει να σημειωθεί πώς η Τζένη Μπαλατσινού έχει αποκτήσει άλλα τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Πέτρο Κωστόπουλο. Την Αμαλία, την Αλεξάνδρα και τον Μάξιμο. Επομένως, αυτός θα είναι ο δεύτερος γιος για την παρουσιάστρια, η οποία διανύει την πιο τρυφερή περίοδο της ζωής της.