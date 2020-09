Πολιτισμός

Η “Όμορφη πόλη ” του Μίκη Θεοδωράκη στο Ηρώδειο

Δύο μοναδικές παραστάσεις, από εξαιρετικούς συντελεστές, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» του Μίκη Θεοδωράκη με νέα σύνθεση – σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, η θεατρική – μουσική υπερπαραγωγή, που υμνήθηκε από κοινό και κριτικούς, μετά τα απανωτά sold out στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για δύο μοναδικές παραστάσεις στο ΗΡΩΔΕΙΟ, την Κυριακή 13 και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 21:00 κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Με άξονα-μύθο τις γνωστές μελωδίες του μεγάλου μας μουσουργού και την ποίησή του για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή, ο σκηνοθέτης Γιώργος Βάλαρης δημιουργεί και παρουσιάζει μια σύγχρονη «Όμορφη πόλη» του 2020, μια μοναδική θεατρική-μουσική υπερπαραγωγή, μια ωδή στον μεγάλο μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στο Ηρώδειο.

Μέσα από τα ποιητικά κείμενα που υπογράφει ο Μίκης Θεοδωράκης και πεζά κείμενα του Γιώργου Βάλαρη, τα οποία πραγματεύονται κυρίαρχα θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης και της ελληνικής κοινωνίας – ο έρωτας, η ξενιτιά, ο θάνατος, η ρωμιοσύνη – και με τα γνήσια λαϊκά και διαχρονικά τραγούδια του μεγάλου μας συνθέτη που γαλούχησαν γενιές και γενιές, («Όμορφη πόλη», «Φεγγάρι μάγια μου ’κανες», «Της δικαιοσύνης», «Ένα το χελιδόνι», «Στρώσε το στρώμα σου», «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», κ.ά.), παρουσιάζεται ένα μοντέρνο εικαστικό-οπτικοακουστικό θέαμα, με σύγχρονη χορογραφία και τη χρήση του video art .

Η επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς τον σκηνοθέτη της παράστασης Γιώργο Βάλαρη:

«Αγαπητέ μου Γιώργο,

Έφυγα μετά την παράσταση ευτυχής και προβληματισμένος. Όχι για σένα και τους εξαίσιους συνεργάτες σου αλλά για μένα και για το έργο μου. Η σκηνοθεσία και η ερμηνεία με επηρέασαν βαθιά. Τελικά αυτό που είδα και που άκουσα ήταν ένα Όνειρο! Και νομίζω ότι έτσι το εισπράττει και το κοινό. Τα στοιχεία, τα υλικά υπήρχαν.

Τι έλειπε; Έπρεπε να έρθει ένας άνθρωπος όπως εσύ, με δύο βασικές ιδιότητες πέραν της αξίας του: την Αγάπη και την Πίστη. Έτσι κατόρθωσες να αναδείξεις την πνευματικότητα και τους κρυμμένους συμβολισμούς του έργου μου πλάθοντας τελικά ένα νέο πρόσωπο που να πατάει γερά στη σύγχρονη πραγματικότητα και ταυτόχρονα να στοχεύει στο Μέλλον. Στο Αύριο της Ελλάδας και του Κόσμου.

Κι αυτό είναι μια νίκη για μένα, γιατί οι δοκιμασίες που επέλεξα να ζήσω με βοήθησαν να γεννήσω ιδέες και έργα σαν κι αυτό της Όμορφης Πόλης. Η παρουσία σου στη ζωή μου δεν είναι τυχαία. Ήρθες στις πιο κρίσιμες στιγμές ενός ανθρώπου για τον οποίο η δικαίωση αποτελεί την τελευταία αλλά και μέγιστη επιθυμία. Σε ευχαριστώ θερμά και σε παρακαλώ να διαβιβάσεις τις θερμές μου ευχαριστίες και σ’ όλους τους συντελεστές της παράστασης».

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Στην προσπάθεια να αναβιώσω τη θρυλική παράσταση του 1962 «Όμορφη πόλη» – πράγμα δύσκολο – σε μια σύγχρονη «Όμορφη πόλη» του 2020, μέσα από μια πολύμηνη μελέτη της ζωής και του έργου του Μίκη Θεοδωράκη και παράλληλα προσπαθώντας να βρω την κατάλληλη μορφή που θα αποτυπώνει πιο ολοκληρωμένα το έργο του στο διηνεκές του χρόνου, οδηγήθηκα μοιραία σε μονοπάτια που πολλές φορές χρησιμοποίησε ο σπουδαίος μουσουργός και ποιητής μας και κυρίαρχα σε αυτό της αρχαίας τραγωδίας, η οποία παραμένει ζωντανή στη μνήμη μας και είναι ταιριαστή με την εποχή που διανύουμε. Μια εποχή, όπου βλέπουμε ένα έθνος κυριολεκτικά να γίνεται χορός, με τα τραγούδια – που χαρακτηρίζουν τον λαό μας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του και που εδώ λειτουργούν σαν ενωτικός κρίκος – ως χορικά.

Είναι γνωστό εξάλλου πως μέσα από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη αναδύονται ένα έθνος, μια ολόκληρη τραγική γενιά αλλά και πανανθρώπινα συναισθήματα που διαγράφουν τη μοίρα ενός λαού. Τέλος, ψάχνοντας να βρω τους συνδέσμους στις μικρές ιστορίες των τραγουδιών που θα οδηγήσουν στη «μεγάλη ιστορία», κατέληξα στη σπουδαία και άρρηκτα συνδεδεμένη με το μουσικό του έργο ποίηση του Μίκη Θεοδωράκη. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Όμορφη πόλη» είναι λοιπόν μια εθνική και πανανθρώπινη ιστορία με τoν δικό της χορό και τα δικά της παθόντα πρόσωπα-πρωταγωνιστές, όπου «μέσα σε αυτήν την ιστορία τα τραγούδια δεν ήσαν πλέον σα δέντρα που μετρούν τη μοναξιά του κάμπου, αλλά άπλωναν αναμεσά τους φύλλα και κλαδιά! Σχημάτιζαν ένα μικρό δάσος, όπου μπορούσαν να ζήσουν και να πεθάνουν πουλιά, μύθοι και άνθρωποι. Και το δάσος αυτό το ονομάζω ΤΡΑΓΟΥΔΙ με κεφαλαία». Τα λόγια αυτά του συνθέτη ταιριάζουν απόλυτα στην κατεύθυνση της παράστασης, για την οποία θα χρησιμοποιήσω τον όρο σύγχρονη λαϊκή τραγωδία. Το τραγούδι δεν έδωσε εξάλλου το όνομά του στον όρο τραγωδία; Έπειτα προστέθηκαν τα στοιχεία: ο μύθος, η ποίηση, οι τραγικοί ήρωες και ο χορός.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΡΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μουσική – ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης

Σύνθεση έργου – Σκηνοθεσία: Γιώργος Βάλαρης

Πεζά κείμενα: Γιώργος Βάλαρης, Στέλιος Παπαδόπουλος

Μουσική διεύθυνση – Ενορχήστρωση: Θανάσης Βασιλάς

Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Σκηνικά- video art: X SQUARE DESIGN LAB

Χρήστος Μαγγανάς – Χριστόφορος Κώνστας

Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Γιώργος Τέλλος

Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Χωριανόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Φρίγγας

Βοηθός παραγωγής: Δέσποινα Βενιχάκη

Φωτογράφος παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Δημιουργία trailer: X SQUARE DESIGN LAB – Φώτης Φωτόπουλος

Φωτογραφίες παράστασης: https://www.photolifez.com/

Τα τραγούδια ερμηνεύουν: Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Φωτεινή Βελεσιώτου, Σαλίνα Γαβαλά.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Καζάκος, Γιώργος Κιμούλης, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Κωνσταντίνος Καζάκος, Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργος Βάλαρης, Αιμίλιος Ράφτης, Ακης Σιδέρης

και η Λήδα Πρωτοψάλτη.

Χορεύουν (αλφαβητικά): Ιωάννα Θεοδώρου, Αλέξανδρος Κεϊβανάι, Ηλίας Μπαγεώργος, Φαίδρα Νταϊόγλου, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Στεφανία Σωτηροπούλου.

Με τη Λαική Ορχήστρα «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» :

Διεύθυνση: Μαργαρίτα-Ασπασία Θεοδωράκη

Πιάνο: Δημήτρης Ανδρεάδης

Μπουζούκι- μαέστρος: Θανάσης Βασιλάς

Μπουζούκι: Γιάννης Ματσούκας

‘Ομποε-φλογέρες-μπαγλαμάς: Ξενοφών Συμβουλίδης

Κιθάρα: Παντελής Ντζιάλας

Βιόλα: Αρτέμης Σαμαράς

Ακορντεόν: Λευτέρης Γρίβας

Μπάσο: Θεόδωρος Κουέλης

Ντραμς: Νίκος Σκομόπουλος

Κρουστά: Στέφανος Θεοδωράκης-Παπαγγελίδης

Συμμετέχει στο σόλο βιολί η μικρή Παναγιώτα Χριστίνα Ζαρείφη

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ: Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα - τηλ.: 2103241807

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου | 21:00

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου | 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: 60 €

Α ΖΩΝΗ: 50 €

Β ΖΩΝΗ: 40 €

Γ ΖΩΝΗ: 30 €

Δ ΖΩΝΗ: 25 €

Ε ΖΩΝΗ: 20 €

ΣΤ ΖΩΝΗ: 15 €

ΠΕΡ.ΟΡΑΤ.: 15 €

ΑΜΕΑ: 10 € (μόνο τηλεφωνικά στο 2107234567)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 ώρες χωρίς διάλειμμα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Broadway Show Productions: (Γιώργος Λυκιαρδόπουλος – Γιώργος Βάλαρης)

Προπώληση εισιτηρίων online: https://www.ticketservices.gr/event/omorfi-poli/

Ταμείο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Τηλεφωνικώς: 210 7234567

Σε όλα τα καταστήματα PUBLIC και στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών

Χορηγός Επικοινωνίας της παράστασης είναι ο ΑΝΤ1