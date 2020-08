Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: Έκκληση σε Ελλάδα και Τουρκία για διάλογο

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν έκρυψε την ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε σήμερα σε διάλογο στην ανατολική Μεσόγειο, εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων στην περιοχή.

«Παρακολουθώ με ανησυχία τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο και απευθύνω έκκληση για εποικοδομητικό διάλογο και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου για την επίλυση των διενέξεων που απειλούν την ειρήνη των ανθρώπων σε αυτή την περιοχή», ανέφερε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σε ανάρτησή του στο twitter.