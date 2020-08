Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέμπτος νεκρός μέσα σε 24 ώρες

Συνολικά 268 οι θάνατοι από τον COVID-19 στην Ελλάδα.

Μεγαλώνει ο θλιβερός κατάλογος των θανάτων που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός στην Ελλάδα καθώς ακόμη ένας καταγράφηκε και πάλι στη Μυτιλήνη το τελευταίο 24ωρο.



Πρόκειται για έναν 80χρονο με υποκείμενα νοσήματα ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε 268.

Είναι ο 5ος θάνατος την Δευτέρα καθώς έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό μια 74χρονη στη Μυτιλήνη, μια 88χρονη και ένας 66χρονος στη Θεσσαλονίκη και ένας 93χρονος στα Χανιά.

Κορονοϊός: 183 νέα κρούσματα και 36 διασωληνωμένοι

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 183 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 10317 (ημερήσια μεταβολή +1.8%), εκ των οποίων 55.6% άνδρες.