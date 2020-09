Κοινωνία

Ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί με αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα και οι οδηγίες για την επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών.

Ανοίγουν σήμερα οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας με υποχρεωτική χρήση μάσκας για τους εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε αυτούς, αλλά όχι για τα βρέφη και τα νήπια, όπως συνέστησε η επιτροπή των ειδικών. Για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Με βάση την επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών σε καθημερινή βάση, χωρίς περιορισμό στις δυναμικότητες και με την αυστηρή τήρηση των μέτρων και των οδηγιών:

Η χρήση μάσκας για τα παιδιά των βρεφονηπιακών είναι προαιρετική. Υποχρεωτική είναι η χρήση μη ιατρικής μάσκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους τους εργαζόμενους στους σταθμούς. Διαχωρισμός των δραστηριοτήτων κατά τμήματα στο προαύλιο Ειδική μέριμνα για τη σίτιση