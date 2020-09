Οικονομία

Κορονοϊός: πρόστιμο 10.000 ευρώ σε οίκο ευγηρίας για μη τήρηση των μέτρων

Τι διαπιστώθηκε σε έλεγχο κλιμακίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), που μετέβη σε οίκο ευγηρίας που βρίσκεται στον Κορυδαλλό.

Σαρωτικοί έλεγχοι έχουν ξεκινήσει σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σε όλη τη χώρα μετά τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Υφυπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου για τα πρωτόκολλα αυξημένης προστασίας των ηλικιωμένων σε δομές φιλοξενίας τους και την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, και αυξημένες ποινές για τους παραβάτες.

Συγκεκριμένα χθες, 31 Αυγούστου, στις 18.30 κλιμάκιο ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σε εκτέλεση σχετικής εντολής ελέγχου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη, μετέβη σε οίκο ευγηρίας που βρίσκεται στον Κορυδαλλό, όπου κατά τον έλεγχο διαπίστωσε τα κάτωθι:

μη επίδειξη αρχείου καθημερινής θερμομέτρησης προσωπικού

μη ύπαρξη αλκοολικού διαλύματος στην είσοδο του οίκου ευγηρίας

Στον οίκο ευγηρίας επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η δυναμικότητα του εν λόγω οίκου ευγηρίας υπερβαίνει τους 40 ωφελούμενους

Οι έλεγχοι στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων διεξάγονται καθημερινά από μικτά κλιμάκια του ΕΟΔΥ, της ΕΑΔ αλλά και κλιμάκια της ΔΙΜΕΑ υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Καταναλωτή.

«Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Οι έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων είναι ήδη εντατικοί σε όλη τη χώρα. Για τη διενέργειά τους αξιοποιούμε τη συνεργασία όλων των ελεγκτικών μηχανισμών που διαθέτει η Πολιτεία. Πρέπει οι υπεύθυνοι των δομών να καταλάβουν ότι η τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη για την προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Ως Υπουργείο Εργασίας είμαστε αποφασισμένοι αυτό να το διασφαλίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.