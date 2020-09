Κοινωνία

Σχολεία: “Κλειδώνει” η ημερομηνία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις από την υπουργό Παιδείας. Ποιοι είναι το επικρατέστερο σενάριο.

Κοινή συνέντευξη Τύπου για τις λεπτομέρειες της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα παραχωρήσουν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, οι υπουργοί Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου. Η συνέντευξη είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 μμ.

Στη συνέντευξη θα παρίσταται και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου.

Το άνοιγμα των σχολείων έχει προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με το γεγονός πως πολλοί μαθητές δεν έχουν επιστρέψει ακόμα από τις θερινές τους διακοπές ενισχύουν το σενάριο για παράταση μίας εβδομάδας και άνοιγμα της εκπαίδευσης από τις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ αρκετοί από τους λοιμωξιολόγους φαίνεται να στηρίζουν την παραπάνω απόφαση.

Εκτός από την ημερομηνία του ανοίγματος των σχολείων, θα ανακοινωθούν και όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας τους από την Κεραμέως, καθώς το τελευταίο διάστημα υπήρξαν αντιδράσεις για το θέμα της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από τους μαθητές, με την υπουργό Παιδείας να τονίζει πως θα υπάρξουν κυρώσεις σε περίπτωση που δεν την φορούν οι μαθητές.