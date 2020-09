Κοινωνία

Παπαστεργίου: δεκάδες προσφορές για τις μάσκες στα σχολεία

Τι είπε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ για τον εν εξελίξει διαγωνισμό και τον χρόνο παράδοσης των μασκών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στις 91 έφθασαν οι προσφορές αντίστοιχων εταιρειών που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό προμηθειών μασκών για τους μαθητές όλων των σχολείων της χώρας, που διενήργησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της, Δημήτρης Παπαστεργίου, στη σημερινή κοινή συνέντευξη Τύπου με τους συναρμόδιους υπουργούς για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Όπως είπε, η εξέταση των προσφορών αυτών ξεκίνησε ήδη με τη συμμετοχή παρατηρητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και θα ολοκληρωθεί άμεσα, διαβεβαιώνοντας ότι έγκαιρα όλα τα σχολεία πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα έχουν προμηθευτεί τις μάσκες που τους αναλογούν.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλλει καθοριστικά στην εθνική προσπάθεια για μια ασφαλή σχολική χρονιά. Και στο πλαίσιο αυτό, προσέθεσε, έχει επιδοθεί σ΄έναν «αγώνα δρόμου» και ήδη έχουν προσληφθεί οι καθαρίστριες, έχουν αγοραστεί αντισηπτικά κ.ά. Μόνο το μηνιαίο κόστος αγοράς αντισηπτικών για τα σχολεία πανελλαδικά υπολογίζεται σ΄ ένα 1 εκατομμύριο ευρώ , σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου.