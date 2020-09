Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: οδηγίες για την μάσκα στα παιδιά και για τα κυλικεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προδιαγραφές της κατάλληλης μάσκας για παιδιά, ο σωστός τρόπος χρήσης της και η λειτουργία των κυλικείων αναλύθηκαν απο την καθηγήτρια του ΕΚΠΑ.

Οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας από τα μικρά παιδιά έδωσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ Βάνα Παπαευαγγέλου, μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, κατά την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η υφασμάτινη μάσκα είναι σαφώς αυτή η οποία συνιστάται να χρησιμοποιούν οι μικροί μαθητές. Όπως είπε η κ. Παπαευαγγέλου έχουν δοθεί οι προδιαγραφές για την συγκεκριμένη μάσκα, η οποία θα είναι δύο μεγεθών, πιο μικρή μάσκα για τα μικρά, ώστε να έχει καλύτερη εφαρμογή στο πρόσωπο και πιο μεγάλη για τους μεγαλύτερους μαθητές. Θα είναι τουλάχιστον δύο στρώσεων υφάσματος και το ύφασμα να είναι καλής ποιότητας με πυκνή ύφανση, αλλά λεπτή ίνα έτσι ώστε να είναι πιο καλά ανεκτή, αλλά και πιο αποτελεσματική.

Επίσης έδωσε οδηγίες για τους μαθητές που φορούν γυαλιά και τα οποία θολώνουν όταν χρησιμοποιούμε την μάσκα. Είπε ότι ακριβώς στο ύψος της μύτης στο έλασμα να πιέσουμε αυτό, ώστε να γίνει καλύτερη εφαρμογή. "Προφανώς θα υπάρχουν παιδιά τα οποία στην αρχή θα νοιώσουν άβολα. Είναι αναγκαίο στην αρχή της σχολικής χρονιάς να δοθεί έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία για την χρήση της μάσκας και είναι σαφές ότι με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί σχετικά με την χρήση της μάσκας οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά και να εξηγήσουν γιατί είναι απαραίτητη η μάσκα. Το πιο σημαντικό για να έχουμε τα παιδιά με το μέρος μας είναι να απαντήσουμε στις απορίες τους», τόνισε η κ. Παπαευαγγέλου.

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε το παιδί να μάθει να φοράει την μάσκα είναι ξεκάθαρα, είπε η Καθηγήτρια. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «δεν μπορεί η μαμά να λέει στο παιδί μην βάλεις μάσκα δεν θα μπορείς και η δασκάλα να λέει να βάλει. Άρα όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε και να έχουμε ξεκάθαρα μηνύματα σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες». Εξέφρασε την αισιοδοξία της λέγοντας ότι στηριζόμαστε στην καλή συνεργασία όλων έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε.

Οδηγίες για κυλικεία

Αναφέρθηκε τέλος στις λεπτομερείς οδηγίες που έχουν δοθεί στα κυλικεία, για την λειτουργία τους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής ώστε, όπως είπε, να μειωθεί η έκθεση του φαγητού των κυλικείων στον ιό. Σχετικά με τα προϊόντα είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει ένα καλάθι με πολλά κουλούρια εκτεθειμένα στον αέρα και γι αυτό είπαμε ότι τα φαγητά θα πρέπει να είναι σε ατομικές συσκευασίες, έτσι ώστε να έχουμε άλλη μία ασπίδα προστασίας».

«Κανένα μέτρο δεν αρκεί πρέπει να έχουμε πολλά μέτρα σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να πετύχουμε το σκοπό μας», κατέληξε η κ. Παπαευαγγέλου.