Κόσμος

Ακιντζί κατά ΗΠΑ: λάθος η άρση του εμπάργκο όπλων για την Κύπρο

Βολές εξαπέλυσε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, κατά της απόφασης που ανακοίνωσε ο Πομπέο στον Αναστασιάδη.

Την άποψή του ότι η απόφαση των ΗΠΑ για μερική άρση του εμπάργκο όπλων προς στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι λανθασμένη, γιατί κατά τον ίδιο δεν θα ενθαρρύνει την Ελληνοκυπριακή πλευρά να προχωρήσει προς την επίτευξη συνολικής λύσης του Κυπριακού εξέφρασε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί στην Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Λευκωσία Τζούντιθ Γκάρμπερ.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ακιντζί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Γκάρμπερ, η οποία και τον ενημέρωσε για την απόφαση των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο πώλησης αμυντικών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία από την 1η Οκτωβρίου 2020 ως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την «προεδρία», η συνομιλία έγινε μετά από πρωτοβουλία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ, η οποία ανέφερε στον κ. Ακιντζί ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για την απόφαση αυτή και ότι η ίδια επιθυμούσε να ενημερώσει την Τουρκοκυπριακή πλευρά.

Ο κ. Ακιντζί ανέφερε στην κ. Γκάρμπερ ότι η απόφαση η οποία λήφθηκε από τις ΗΠΑ δεν θα ενθαρρύνει την Ελληνοκυπριακή πλευρά για την επίτευξη μιας συνολικής λύσης στην Κύπρο και δεν θα υπηρετήσει την ειρήνη, αλλά αντίθετα θα βοηθήσει την Ελληνοκυπριακή πλευρά να παραμείνει εκτός της τράπεζας διαπραγματεύσεων και, όπως αναφέρεται, υπογράμμισε το λανθασμένο αυτής της απόφασης.

Ο ίδιος είπε ότι δεν είναι απαραίτητη η συμβολή στις προσπάθειες εξοπλισμού στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο αλλά η βοήθεια για το διάλογο και τη συμφιλίωση, προσθέτοντας ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.