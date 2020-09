Κοινωνία

Πήγαινε “διακοπές” με μεγάλη ποσότητα ηρωίνης

Του “χάλασε την δουλειά” ο εκπαιδευμένος σκύλος, που τον… εγκλώβισε στο πλοίο της γραμμής Πως εντοπίστηκε και ο συνεργός του στο νησί.

(εικόνα αρχείου)

Με πλοίο της γραμμής μεταφέρθηκε στην Κρήτη ποσότητα ναρκωτικών από έναν 40χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί της Τετάρτης άνδρες του λιμενικού σώματος, συνοδεία αστυνομικού σκύλου, προχώρησαν σε έλεγχο στις αποσκευές επιβατών των πλοίων που είχαν φτάσει στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Ο αστυνομικός σκύλος εντόπισε τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε μία βαλίτσα και οι άνδρες του Λιμενικού σώματος διαπίστωσαν πως άνηκε στον 40χρονο Βούλγαρο τον οποίον και συνέλαβαν.

Η βαλίτσα περιείχε 515,2 γραμμάρια ηρωίνης η οποία – όπως διαπιστώθηκε κατά την προανάκριση – προοριζόταν για έναν 49χρονο Έλληνα.

Οι Λιμενικές αρχές εντόπισαν και τον 49χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 15 συσκευασίες με συνολικό βάρος 11,4 γραμμάρια καφέ ηρωίνης.

Στη συνέχεια προχώρησαν σε έλεγχο στο σπίτι του όπου βρήκαν και κατάσχεσαν μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα καφέ ηρωίνη, μικτού βάρους 10,1 γραμμαρίων.

