Οικονομία

Ορέστης Καβαλάκης: ο νέος Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ

Ποιος είναι ο καινούριος Γενικός Γραμματέεας του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Νέος Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αναλαμβάνει ο δικηγόρος, Ορέστης Καβαλάκης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοινωση, "Ο κ. Καβαλάκης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας και της Νομικής Σχολής του Queen Mary and Westfield College, University of London. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Αύγουστο του 2020, διετέλεσε Σύμβουλος του Yφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο και σημερινού αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκου Παπαθανάση.

Από την ανωτέρω θέση, ο κ. Καβαλάκης υπήρξε υπεύθυνος συντονιστής σε ομάδες εργασίας που επεξεργάστηκαν σημαντικές επενδύσεις στη χώρα μας, όπως το Ελληνικό, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κ.ά. Παράλληλα, συμμετείχε σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές όπως για τον εκσυγχρονισμό του Εταιρικού Δικαίου και για την αναμόρφωση του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Ο κ. Καβαλάκης, από το 2013 μέχρι σήμερα, είναι διαχειριστής – εταίρος της «Δικηγορικής εταιρείας Καβαλάκης και Συνεργάτες», η οποία ειδικεύεται σε υποθέσεις Εμπορικού δικαίου, εξυγίανσης εταιρειών καθώς και στην υποστήριξη νομικών τμημάτων εταιρειών και διεθνών επενδυτικών σχημάτων".