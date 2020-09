Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρεκόρ μελτεμιών το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα

Πλούσιο σε μελτέμια, τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, ήταν το φετινό καλοκαίρι, καθώς σχεδόν ισοφάρισε το ρεκόρ της τελευταίας 12ετίας από το 2016, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Στη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου φέτος φυσούσε δυνατό μελτέμι τις 46 μέρες.

Ως κριτήριο για τον χαρακτηρισμό μιας ημέρας με ισχυρό μελτέμι έχει τεθεί το όριο των 50 χιλιομέτρων ανά ώρα ως μέγιστη ριπή ανέμου στο μετεωρολογικό σταθμό του ΕΑΑ στην Τήνο (Δημαρχείο). Η ημέρα με τη μεγαλύτερη ριπή που έχει καταγραφεί από το 2009 έως φέτος στο συγκεκριμένο σταθμό, ήταν 79 km/h στις 21/08/2010.

Στο σύνολο των 62 ημερών της χρονικής περιόδου 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, κατά τα 12 τελευταία έτη ο αριθμός των ημερών με ισχυρούς βόρειους ανέμους κυμαινόταν από 20 ημέρες το 2014 (αρνητικό ρεκόρ - η χρονιά με τα λιγότερα μελτέμια), έως 47 ημέρες το 2016 (τα περισσότερα).

Το 2020 στη διάρκεια του θερινού διμήνου, 46 ήσαν συνολικά οι ημέρες που οι ριπές του ανέμου ξεπέρασαν το όριο των 50 km/h στην Τήνο. Τον φετινό Ιούλιο ο αριθμός των ημερών με μελτέμι ήταν 26, ο μεγαλύτερος των τελευταίων 12 ετών, ενώ τον Αύγουστο ισχυρό μελτέμι έπνεε στο Αιγαίο στις 20 από τις 31 ημέρες του μήνα.

Για την καλύτερη καταγραφή του ανεμολογικού πεδίου στην περιοχή των Κυκλάδων, τον Ιούλιο του 2019 τοποθετήθηκε και δεύτερος σταθμός στην Τήνο, στην περιοχή Πόρτο, στο νότιο τμήμα του νησιού. Ο σταθμός αυτός καλύπτει με μετρήσεις ανέμου την περιοχή του στενού Τήνου-Μυκόνου, περιοχή η οποία είναι γνωστή για τις μεγάλες ταχύτητες ανέμου όλες τις εποχές του χρόνου, επομένως θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.