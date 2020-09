Πολιτισμός

Βανδάλισαν τους τάφους του Παύλου και της Φρειδερίκης στο Τατόι (εικόνες)

Tο βασιλικό ταφικό μνημείο που βρίσκεται στο Τατότι υπέστη υλικές ζημιές.

Άγνωστοι βανδάλισαν το βασιλικό ταφικό μνημείο του Παύλου και της Φρειδερίκης στο Τατόι , με αποτέλεσμα να υποστεί υλκές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης όταν κατά την περιπολία της αστυνομίας στο κτήμα της πρώην βασιλικής οικογένειας ο σταυρός του μνημείου βρέθηκε σπασμένος σε τρία διαφορετικά σημεία.

Άμεσα ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, ενώ τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται η αποκατάσταση του, σύμφωνα με την πρόσφατα εγκεκριμένη μελέτη της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνημείων.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες καθαρισμού στον χώρο, ολοκληρώνοντας τη συντήρηση των ταφικών μνημείων του μαυσωλείου.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η Ελληνική Λύση στην οποία αναφέρει ότι "καταδικάζει απερίφραστα και εκφράζει τον αποτροπιασμό της για την βεβήλωση του ταφικού μνημείου Παύλου και Φρειδερίκης στο Τατόι. Απαιτεί την άμεση σύλληψη των δραστών και τον χειρισμό της υπόθεσης ως πιθανό έγκλημα μίσους και απέχθειας προς τον Χριστιανισμό, λόγω της παρακείμενης δομής παράνομων μεταναστών, μεταξύ των οποίων αρκετοί ισλαμιστές."