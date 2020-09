Οικονομία

Κορoνοϊός: Διαβεβαιώσεις Θεοχάρη στο BBC για την ασφάλεια των τουριστών στην Ελλάδα

«Λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα όπου δούμε μεγάλες συγκεντρώσεις κρουσμάτων», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού.

Τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να είναι ασφαλείς από τον κορoνοϊό τόσο οι κάτοικοι της χώρας όσο και οι επισκέπτες, έδωσε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του BBC.

Ο κ. Θεοχάρης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλότερο αριθμό μολύνσεων από την COVID-19 σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες χώρες της Ευρώπης.

Σημείωσε επίσης ότι η χώρα είναι πολύ χαμηλότερα από το όριο μολύνσεων που έχει θεσπίσει η κεντρική κυβέρνηση του Λονδίνου ως κριτήριο για να μπει μια χώρα στη λίστα με υποχρέωση καραντίνας για τις αφίξεις, δηλαδή τα 20 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες επτά ημέρες.

Με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ημερών στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί λιγότερα από 15 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Αυτός είναι ο λόγος που για την ώρα το Λονδίνο δεν υποχρεώνει τις αφίξεις από τη χώρα σε αγγλικά αεροδρόμια να μπαίνουν σε καραντίνα, αν και η τοπική κυβέρνηση της Ουαλίας είπε ότι θα πιέσει την κεντρική κυβέρνηση να επαναξιολογήσει την κατάσταση στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Τουρισμού είπε επίσης ότι λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα στη Ζάκυνθο και σε άλλες περιοχές, όπως περιορισμοί σε πάρτι και στον αριθμό θαμώνων στα μπαρ, μέτρα που είναι αποτελεσματικά και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ήδη αρθεί.

Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα είναι η πέμπτη χώρα σε αριθμό τεστ με προηγμένο σύστημα για στοχευμένη χρήση τους και ότι δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα νησιά, όπως π.χ. στη Ζάκυνθο.

«Είμαστε πολύ κάτω από το όριο που έχει θέσει η βρετανική κυβέρνηση για την καραντίνα, είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα όπου δούμε μεγάλες συγκεντρώσεις κρουσμάτων, μέτρα που είναι αποτελεσματικά», συνόψισε τέλος ο Χάρης Θεοχάρης.

Αναλυτικά η συνέντευξη του υπουργού Τουρισμού:

- Μπορείτε να καταλάβετε την ανάγκη για πιο αυστηρούς περιορισμούς δεδομένης της ανησυχίας που υπάρχει εδώ για τα κρούσματα στην Ελλάδα;

Ναι, φυσικά, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που θεωρεί ότι είναι απαραίτητα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Αυτό είναι κατανοητό, αν και πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι περνά από το χέρι μας, για να ενισχύσουμε [την αντιμετώπιση] της κατάστασης, για να διασφαλίσουμε ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι επισκέπτες είναι ασφαλείς.

- Παρόλα αυτά, παρά τις προφυλάξεις που έχετε λάβει, υπάρχουν πολλές ανησυχίες για το τι συμβαίνει ιδίως στα νησιά, ιδίως στη Ζάκυνθο. Άνθρωποι που επιστρέφουν εδώ έχουν επιστρέψει μολυσμένοι.

Η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε επίσης πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το προβλεπόμενο όριο του Ηνωμένου Βασιλείου – το όριο των 20 κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους στις τελευταίες εφτά ημέρες. Λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα στη Ζάκυνθο και σε άλλα μέρη και βλέπουμε ότι τα στοχευμένα μέτρα που λαμβάνουμε – περιορισμός των πάρτι, του αριθμού των ατόμων σε μπαρ κλπ. - είναι αποτελεσματικά. Μάλιστα αφαιρέσαμε τους περιορισμούς σε κάποιες περιοχές όπου εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα, διότι έφεραν αποτέλεσμα. Και τις τελευταίες ημέρες έχει μειωθεί το ποσοστό του κινδύνου, των κρουσμάτων που εντοπίζονται με τα τεστ.

- Ωστόσο, ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους αναφέρεται σε ολόκληρη τη χώρα, δεν αναφέρεται σε περιοχές-hotspots, όπου άνθρωποι είναι πιθανό να ταξιδέψουν για διακοπές. Εκεί το ποσοστό μόλυνσης φαίνεται να είναι υψηλότερο.

Αυτό είναι πιθανό. Πρόκειται για μέσο όρο. Αν και η Ελλάδα είναι πέμπτη στην ΕΕ όσον αφορά τον αριθμό των τεστ που κάνουμε, έχουμε εξελιγμένα συστήματα στόχευσης αυτών των τεστ στα σημεία εισόδου, για να απομονώσουμε ανθρώπους που έρχονται με θετικό τεστ, αλλά παράλληλα επικεντρώνουμε τα τεστ σε συγκεκριμένα νησιά. Στα νησιά στα οποία αναφερθήκατε, για παράδειγμα στη Ζάκυνθο, κατά τις τελευταίες ημέρες διεξάγουμε ειδικά τεστ, για να διασφαλίσουμε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και παρακολούθηση. Στοχεύουμε λοιπόν στις περιοχές όπου υπάρχει ιδιαίτερη συγκέντρωση περιστατικών και λαμβάνουμε μέτρα. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι κάνουμε ό,τι είναι στο χέρι μας και αυτό είναι αποτελεσματικό. Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα δεν έχει αυξηθεί σε ποσοστό που βλέπουμε σε άλλες χώρες, ακόμα και σε χώρες που δεν άνοιξαν στον τουρισμό.

- Σήμερα θα συναντηθούν υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης, για να αποφασίσουν τι θα ισχύσει για τουρίστες [που έρχονται από την Ελλάδα] στην Αγγλία. Είδαμε ήδη περιορισμούς στη Σκωτία – εκεί οι άνθρωποι θα πρέπει να μένουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες- ενώ υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί για τη Ζάκυνθο στην Ουαλία. Τι θα λέγατε στους υπουργούς σήμερα που θα αποφασίσουν για τους άγγλους ταξιδιώτες;

Όπως είπα πριν, είμαστε πολύ χαμηλότερα από το όριο που θέτουν – τα 20 κρούσματα [ανά 100.000 κατοίκους]. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, σημειώνεται μείωση του μέσου ποσοστού [μόλυνσης] και λαμβάνουμε συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα όπου βλέπουμε ιδιαίτερη συγκέντρωση περιπτώσεων, μέτρα που υπήρξαν επιτυχή και έφεραν αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες. Πιστεύω, λοιπόν, ότι κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, για να διασφαλίσουμε πως κάθε άνθρωπος που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασφαλής στην Ελλάδα. Φυσικά ο καθένας πρέπει να επιδεικνύει μια αυτοσυγκράτηση, να καταλαβαίνει ότι είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως σε παλαιότερα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας να διατηρούμε τον έλεγχο της κατάστασης, να φοράμε μάσκες όπου απαιτείται, να τηρούμε τους κανόνες κλπ., ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα είναι ασφαλείς