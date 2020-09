Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τηλεδιάσκεψη Χαρδαλιά με Περιφερειάρχες

Ποια θέματα εξετάστηκαν. Τι ζήτησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από τους Περιφερειάρχες.

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, με τους Περιφερειάρχες της χώρας, με συμμετοχή και του Προέδρου του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, καθώς και στελεχών του οργανισμού.

Κατά τη συζήτηση, εξετάστηκαν θέματα αντιμετώπισης της διασποράς του κορoνοϊού, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και είναι σε εφαρμογή, ενώ αναλύθηκαν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα.

Συμφωνήθηκε, επίσης, να πραγματοποιηθεί νέα τηλεδιάσκεψη την επόμενη εβδομάδα αποκλειστικά για θέματα Πολιτικής Προστασίας, ενώ ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη να υποδειχθούν το συντομότερο από πλευράς Περιφερειών οι κατάλληλοι χώροι ανέγερσης των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας 2020-2023 «Ασπίδα». Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υφυπουργός ζήτησε ακόμη από τους Περιφερειάρχες να προχωρήσει άμεσα ο ορισμός των 13 Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος, ο Υφυπουργός ευχαρίστησε τα μέλη της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για τη συνεργασία, καθώς, όπως σημείωσε, ο στενός συντονισμός με τις Περιφέρειες έχει αποδειχθεί κεντρικής σημασίας τόσο στη μάχη κατά του κορωνοϊού, όσο και στη θωράκιση της χώρας έναντι φυσικών καταστροφών.