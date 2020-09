Αθλητικά

FIBA Champions League: Στην Αθήνα το Final-8

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοικτό το ενδεχόμενο παρουσίας φιλάθλων στους αγώνες της τελικής φάσης της διοργάνωσης.

Στο κλειστό του ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί, από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου, το Final-8 του FIBA Champions League για την περίοδο 2019-20.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, του γενικού γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά, του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Αττικής και προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Νικόλαου Πέππα, του εκτελεστικού διευθυντή του FIBA Champions League, Πατρίκ Κομνηνού, του γενικού γραμματέα της ΕΟΚ, Παναγιώτη Τσαγκρώνη, και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ, Μάκη Αγγελόπουλου.

Οι διοργανωτές τόνισαν, μεταξύ άλλων, ότι πρόθεσή τους είναι οι αγώνες να διεξαχθούν με έναν αριθμό φιλάθλων στις εξέδρες, όμως ξεκαθάρισαν ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφασιστεί ακόμη, καθώς είναι συνάρτηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τόσο για τις συμμετέχουσες ομάδες, όσο και για τους θεατές (αν τελικά επιτραπεί η παρουσία τους).