Κορονοϊός: Μεγαλώνει κι άλλο η λίστα των θυμάτων στην Ελλάδα

Τις τελευταίες ώρες κατέληξαν άλλοι δύο ασθενείς με COVID-19. “Συναγερμός” για κρούσματα σε οίκο ευγηρίας στο Μαρούσι.

Αυξήθηκαν τις τελευταίες ώρες οι νεκροί από τις επιπλοκές της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα, καθώς κατέληξαν άλλοι δύο ασθενείς.

Ο λόγος για έναν 81χρονο, που είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι και για μία 69χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” στην Αθήνα. Και οι δύο είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Το απόγευμα σήμανε “συναγερμός” στην Πολιτική Προστασία και στον ΕΟΔΥ, μετά τον εντοπισμό 18 κρουσμάτων σε οίκο ευγηρίας στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, 233 νέα κρούσματα του ιού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση του ΕΟΔΥ γινόταν λόγος για συνολικά 273 θανάτους, μέχρι εκείνη την ώρα, στη χώρα μας.