Γκίκα στον ΑΝΤ1: Κανένας μαθητής στην τάξη χωρίς μάσκα (βίντεο)

Η Γ.Γ. του υπουργείου Παιδείας τόνισε ότι θα υπάρχουν «έξτρα μάσκες στα σχολεία σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν έχει». Τι θα γίνει με τον αγιασμό. Συμβουλές από τον καθηγητή Μικροβιολογίας Αλκιβιάδη Βατόπουλο