Οικονομία

Φραγκογιάννης στον ΑΝΤ1: αμερικανική εταιρεία θα ιδρύσει κινηματογραφικά στούντιο στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Υφυπ. Εξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων εν μέσω κορονοϊού και της τουρκικής προκλητικότητας. Τι λέει για τα εξοπλιστικά και την αποστολή βοήθειας στον Λίβανο.

«Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, εμείς στεκόμαστε με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Εμείς είμαστε και θα είμαστε πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή», δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», συμπληρώνοντας «όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, η χώρα προστρέχει και στους συμμάχους της. Έχουμε ενεργοποιήσει τις διεθνείς επαφές προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση».

Όπως είπε, σχολιάζοντας τις αναφορές για αγορά γαλλικών πολεμικών αεροσκαφών, «υπάρχει πρόθεση από πλευράς Κυβέρνησης να υπάρξει αναβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας στην χώρα, αλλά και ενίσχυση των εξοπλισμών».

«Οι ξένοι επενδυτές και οι μεγάλοι οίκοι ανά τον κόσμο έχουν πειστεί ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος συνέταιρος, ένας επενδυτικός προορισμός, αλλά λόγω της πανδημίας οι διαδικασίες έχουν κολλήσει», ανέφερε ο αρμόδιος για τις οικονομικές σχέσεις Υφυπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν 5-6 τομείς που είναι παραδοσιακά ενδιαφέροντες για τους ξένους επενδυτές όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, το real estate, η τεχνολογία και η επικοινωνία».

Όπως αποκάλυψε ο κ. Φραγκογιάννης, «πρόσφατα ήμουν στο Σικάγο. Μια μεγάλη εταιρεία θέλει να έρθει και να ιδρύσει κινηματογραφικά στούντιο στην Ελλάδα, αλλά λόγω του κορονοϊού, αυτήν την στιγμή δεν μπορεί».

Όπως επεσήμανε, αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων, «Η σημερινή πραγματικότητα έχει μικρή σχέση με την πραγματικότητα πριν από 12-14 μήνες στην περιοχή μας: έχουμε μια προκλητικότητα στην περιοχή και μια πανδημία που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες. Το θέμα είναι τι θα μπορούσε να είχε γίνει από την πλευρά μας και δεν έχει γίνει και δεν υπάρχει κάτι σε αυτό το επίπεδο».

Για τον Λίβανο

Αναφορικά με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα στον Λίβανο, ο κ. Φραγκογιάννης ειπε «η προσπάθεια μας είναι να βοηθήσουμε τον Λίβανο να ξεπεράσει τα προβλήματα του. Ο Λίβανος έχει 4 παράγοντες που τον ταλανίζουν: οικονομική κρίση (σημ: δήλωσε χρεοκοπία προ μηνών), έχει 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στο έδαφος του, την κρίση του κορονοϊού και την ύπαρξη διάφορων ομάδων στο εσωτερικό του με θρησκευτικές και άλλες διαφορές. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε την χώρα να σταθεί στα πόδια της και να είναι ανεξάρτητη από παρεμβάσεις. Ήδη έχει υπάρξει βοήθεια από την χώρα μας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναχωρεί πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού για τον Λίβανο, μεταφέροντας τόνους βοήθειας, που έχουν προσφέρει ελληνικές εταιρείες».