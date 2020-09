Πολιτική

Ερντογάν: Θέλουμε πολιτική λύση με την Ελλάδα

Διπλωματική λύση με την Ελλάδα με πολιτική... win-win προτείνει τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος. "Πυρά" Ακάρ σε Γαλλία και ΗΠΑ και νέες τουρκικές NAVTEX.

«Γραμμή» για πολιτική λύση με την Ελλάδα στην ανατολική Μεσόγειο στη βάση του win-win δίνει τώρα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τη «Χουριέτ».



Σύμφωνα με το sigmalive.gr, o Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής εφημερίδας, μιλώντας προς τα στελέχη του κόμματός του κατά τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής την περασμένη Τρίτη, είπε συγκεκριμένα ότι «στην ανατολική Μεσόγειο έχουμε 100% δίκιο και δεν θα παραιτηθούμε από τη διεκδίκησή του. Μπορούμε να καθίσουμε με όλους στο ίδιο τραπέζι, εκτός από τη "νότια Κύπρο" (όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία). Δεν υποχωρούμε από τα δικαιώματά μας. Μπορούμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος όπου όλοι να κερδίσουν. Μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική win-win. Αλλά η Ελλάδα δεν το αποδέχεται. Εμείς όμως συνεχίζουμε τα πάντα στο τραπέζι. Υποστηρίζουμε την πολιτική λύση. Η Γερμανία θέλει να μεσολαβήσει, αλλά πρέπει να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο και τον στρατηγικό της εταίρο τη Γαλλία».

Από την πλευρά του πάντως, νέα «πυρά» κατά της Γαλλίας και των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, λέγοντας πως «κάνουν “νταηλίκια”, αλλά θα φύγουν όπως ήρθαν στην ανατολική Μεσόγειο».

«Η οικονομία μας είναι μια χαρά»

Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπάθησε να δώσει έναν τόνο αισιοδοξίας λέγοντας ότι «η συρρίκνωση στις ΗΠΑ ήταν 31,7%, αλλά σε εμάς 9,9%. Η οικονομία μας είναι μια χαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν στο 14%. Η κατάστασή μας είναι καλή σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ. Θα το δούμε την επόμενη περίοδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, αναμένουμε τα μεγέθη ανάπτυξης να είναι πάνω από 12-13%», ανέφερε.

Νέες NAVTEX από την Τουρκία

Πάντως η έντση στην περιοχή από πλευράς Τουρκίας συνεχίζεται, καθώς αργά χθες το βράδυ η υδρογραφική υπηρεσία Αττάλειας εξέδωσε δυο NAVTEX για άσκηση ρωσικών πλοίων με πραγματικά πυρά στις περιοχές όπου κινούνται έρευνες το «Oruc Reis» στα νότια του Καστελλόριζου και το «Barbaros» στα ανοιχτά της Κύπρου.

Πέτσας: Η Τουρκία λειτουργεί ως ταραξίας και παράγοντας αστάθειας στην περιοχή

«Η Ελλάδα με μεθοδικότητα και συνέπεια εμπεδώνει την πεποίθηση σε όλο τον κόσμο ότι αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και συνέχισε: «πέρα από την παραδοσιακή συμμετοχή της σε όλα τα διεθνή φόρα που προωθούν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τους τελευταίους μήνες οριοθέτησε με την Ιταλία και την Αίγυπτο θαλάσσιες ζώνες με απόλυτο σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και στο δίκαιο της θάλασσας. Αντίθετα η Τουρκία πότε με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, πότε με παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, πότε με διαδοχικές παράνομες NAVTEX και πότε με την προκλητική ρητορική της ηγεσίας της λειτουργεί ως ταραξίας και παράγοντας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας».