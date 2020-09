Κόσμος

Ακάρ για Γαλλία - ΗΠΑ: κάνουν “νταηλίκια”, αλλά θα φύγουν όπως ήρθαν στην ανατολική Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την στάση των δύο υπερδυνάμεων απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή.

Προκλητικός αλλά και πιστός στην σκληρή ρητορική που έχει χαράξει εδώ και αρκετό καιρό η Άγκυρα εμφανίζεται ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, που εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά της Γαλλίας και των ΗΠΑ.

«Στην Ανατολική Μεσόγειο έρχονται κάποιοι από αποστάσεις χιλιάδων χιλιομέτρων και κάνουν νταηλίκια και παίζουν το ρόλο του προστάτη και της ασπίδας» είπε ο Χουλουσί Ακάρ.

Όπως συμπλήρωσε, «θα έρθουν και θα φύγουν όπως ήρθαν. Εσείς εάν προσπαθείτε να αλλάξετε τις ισορροπίες στη “νότια Κύπρο”, αυτό δεν θα φέρει την ειρήνη αλλά τη σύγκρουση, δεν θα φέρει τη λύση αλλά τη μη επίλυση του ζητήματος».

Όλα αυτά, ενώ η Τουρκία εξέδωσε νέες NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά, σε περιοχές όπου κινούνται τα «Oruc Reis» και «Barbaros», για λογαριασμό των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ακάρ είχε την ευκαιρία να βρεθεί κοντά στους νέους ιπτάμενους της Τουρκίας και να βγάλει έναν ακόμα εμπρηστικό λόγο, με αφορμή την έναρξη της εκπαιδευτικής αεροπορικής σειράς 2020-2021.

Μεταξύ άλλων είπε πως οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους και θα συνεχίσουν, και σημείωσε πως «περνάμε πολύ ευαίσθητη περίοδο, πολύ κρίσιμη, θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας, και τα συμφέροντα μας, σε γη, αέρα και θάλασσα».

Στο τέλος, βέβαια, πέταξε και με F-16

Milli Savunma Bakan? Hulusi Akar, Hava Kuvvetlerinin yeni ucus egitim y?l?n?n ac?l?s?n? Ege'nin kuzeyine yapt?g? ozel ucusla gerceklestirdi.https://t.co/esSaMM6f0P#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/b3lw3jpsCy

— T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) September 3, 2020