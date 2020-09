Τοπικά Νέα

“Προχωρούν” οι κλειστές ελεγχόμενες δομές στο βόρειο Αιγαίο

Σε ποια φάση βρίσκεται η μετατροπή των υφιστάμενων ΚΥΤ.

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη μετατροπή των υφιστάμενων ΚΥΤ σε κλειστές ελεγχόμενες δομές στα νησιά της Λέσβου και της Χίου.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν, σήμερα, στη Διαύγεια από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της απαραίτητης έκτασης σε Λέσβο και Χίο, καθώς και οι συμβάσεις για την εκτέλεση των περιφράξεων και των πρώτων χωματουργικών έργων.

Τέλος, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την εκπόνηση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών μελετών στα δύο νησιά.