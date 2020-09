Πολιτική

Πέτσας: Η Ελλάδα δεν τρομοκρατείται, δεν σύρεται και δεν εκβιάζεται

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, διαμηνύοντας ότι "διάλογος κάτω από απειλές δεν γίνεται". Τι είπε για την κρίση του κορονοϊού και τα τεστ που διενεργούνται στην χώρα.

«Η Ελλάδα με μεθοδικότητα και συνέπεια εμπεδώνει την πεποίθηση σε όλο τον κόσμο ότι αποτελεί παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Και συνέχισε: «πέρα από την παραδοσιακή συμμετοχή της σε όλα τα διεθνή φόρα που προωθούν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τους τελευταίους μήνες οριοθέτησε με την Ιταλία και την Αίγυπτο θαλάσσιες ζώνες με απόλυτο σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και στο δίκαιο της θάλασσας. Αντίθετα η Τουρκία πότε με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, πότε με παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, πότε με διαδοχικές παράνομες NAVTEX και πότε με την προκλητική ρητορική της ηγεσίας της λειτουργεί ως ταραξίας και παράγοντας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή μας».

"Διάλογος κάτω από απειλές, απόπειρες εκβιασμού και προκλήσεις δεν γίνεται"

Ο κ. Πέτσας τόνισε μάλιστα πως «στη διαπίστωση αυτή καταλήγουν και όλοι οι σημαντικοί διεθνείς παράγοντες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν ήδη καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων και καλούν την 'Αγκυρα να προχωρήσει σε έμπρακτη αποκλιμάκωση διαφορετικά θα τον ενεργοποιήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με αλλεπάλληλες τοποθετήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποδοκιμάζουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Είναι λοιπόν στο χέρι της 'Αγκυρας να επιλέξει είτε έμπρακτη αποκλιμάκωση είτε κυρώσεις».Και πρόσθεσε: «σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα απαντά με πολιτική, διπλωματική και επιχειρησιακή επαγρύπνηση, ψυχραιμία και εθνική αυτοπεποίθηση. Η θέση μας ήταν και είναι ξεκάθαρη: βασισμένοι αποκλειστικά και μόνο στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και τις αρχές καλής γειτονίας επιδιώκουμε συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της χώρας μας με όλες τις γειτονικές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Διάλογος όμως κάτω από απειλές, απόπειρες εκβιασμού και προκλήσεις δεν γίνεται».

"Περιμένουμε από την Τουρκία να εγκαταλείψει την αδιέξοδη προκλητικότητα"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «η Ελλάδα δεν σύρεται, δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται. Περιμένουμε λοιπόν από τη γειτονική χώρα να εγκαταλείψει την αδιέξοδη προκλητικότητα και να προσέλθει στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών. Με ειλικρινή διπλωματία. Όχι τυχοδιωκτική προπαγάνδα. Με ρεαλιστικό πλαίσιο. Όχι αυθαίρετες και παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο διεκδικήσεις. Και τελικά με ένα και μόνο χαρτί: τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, έτσι ώστε να επιδιώξουμε κοινά αποδεκτή συμφωνία για τη μόνη διμερή εκκρεμότητα που αφορά στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας. Κι αν δεν συμφωνήσουμε, να προχωρήσουμε στη σύνταξη συνυποσχετικού για την από κοινού παραπομπή του θέματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».





"Η Ελλάδα παραμένει σταθερά ανάμεσα στις χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα στον πόλεμο κατά της πανδημίας"

Στη συνέχεια περνώντας στο θέμα της υγειονομικής κρίσης λόγω του κορονοϊού, ο κ. Πέτσας επεσήμανε πως «η χώρα μας, παρά τη σημαντική αύξηση κρουσμάτων που είδαμε κατά τον Αύγουστο, παραμένει σταθερά ανάμεσα στις χώρες με τα καλύτερα αποτελέσματα στον πόλεμο κατά της πανδημίας. Έχουμε ήδη πολλαπλασιάσει τον αριθμό των τεστ που διενεργούμε, τόσο στις πύλες εισόδου της χώρας, όσο και σε όλη την Επικράτεια. Σημειώνεται σχετικά ότι, ιστορικά στην αρχή της πανδημίας βρισκόμασταν στην 63η θέση παγκοσμίως σε τεστ ανά εκατομμύριο κατοίκους. Και τότε διενεργούσαμε μικρότερο αριθμό τεστ, καθώς είχαμε λάβει έγκαιρα περιοριστικά μέτρα τα οποία κατέληξαν σε εφαρμογή lockdown που περιόρισε δραστικά τις μετακινήσεις των πολιτών».

Είπε επίσης ότι «στη συνέχεια, καθώς ήρθη το lockdown και ανοίξαμε τις πύλες μας στον κόσμο, αυξήσαμε δραστικά τα τέστ που έφτασαν μέχρι και 17 χιλιάδες την ημέρα, ενώ σε μέσο όρο την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των τέστ διαμορφώθηκε σε 13.400 ημερησίως. Σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά η «Εμβληματική δράση» που δρομολογήσαμε για την επιδημιολογική μελέτη του κορονοϊού στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης του ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών. Μια δράση ύψους σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Πρόκειται ουσιαστικά για την συστράτευση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής, αλλά και οικονομικής και κοινωνικής κρίσης».

Και υπογράμμισε: «Αξιοποιήσαμε το εξαιρετικό ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό που διαθέτουμε, προκειμένου να έχουμε και μια σημαντική συνεισφορά σε επίπεδο εγχώριας έρευνας στη μάχη κατά του κορωνοϊού. Ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο εμπλέκει τις δυνάμεις δέκα μεγάλων ιδρυμάτων της χώρας μας. Την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", το Ινστιτούτο Παστέρ και όλα τα Κέντρα Αναφοράς για τον κορονοϊό της χώρας. Η «Εμβληματική Δράση», μείωσε την εξάρτηση της Ελλάδας από το εξωτερικό, καθώς αναπτύχθηκε από Έλληνες επιστήμονες, με ελληνική τεχνογνωσία. Κάτι πολύ σημαντικό, όταν γνωρίζουμε όλοι τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την πρόσβαση σε πεπερασμένο αριθμό υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Έτσι, έχουμε βελτιωθεί πολύ και στη σχετική παγκόσμια κατάταξη. Βάσει των στοιχείων της 31ης Αυγούστου, βρισκόμαστε στην 29η θέση παγκοσμίως για τα ημερήσια τεστ ανά εκατομμύριο κατοίκους, βελτίωση δηλαδή κατά 34 θέσεις σε αυτή την πρωτόγνωρη, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, παγκόσμια κατάταξη. Και αυτή η κατάταξη μιλάει από μόνη της. Δεν θολώνει από την προσπάθεια μικροπολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος των αντιδραστηρίων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Η αλήθεια είναι ότι το ΕΚΕΑ από τον Ιούνιο και για όλους τους επόμενους μήνες έχει συγκριμένη δυνατότητα 30.000 τεστ τον μήνα, ή περίπου 1.000 τεστ ημερησίως. Η δε παράδοση των αντιδραστηρίων στο ΕΚΕΑ γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Αυτή ήταν και αυτή παραμένει η δυναμικότητα του ΕΚΕΑ, την οποία γνωρίζαμε ούτως ή άλλως. Η πρόσκαιρη διακοπή αποστολής δειγμάτων στο ΕΚΕΑ αποκαθίσταται στις 8 Σεπτεμβρίου με τη νέα παραλαβή δειγμάτων. Σημειώνεται ότι η προσωρινή αναστολή εκτέλεσης ελέγχων σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το συνολικό αριθμό διεξαγωγής τεστ στην Ελλάδα διότι έγκαιρα τα τεστ που ήταν να διενεργήσει το ΕΚΕΑ προωθήθηκαν σε άλλα εργαστήρια».

Επανέλαβε στο σημείο αυτό ο κ. Πέτσας πως «τεστ που διενεργεί η Ελλάδα την κατατάσσουν πλέον στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως και ο αριθμός τους θα διαμορφώνεται στα επίπεδα που υποδεικνύουν οι ειδικοί και για όσο χρόνο χρειαστεί. Το χθεσινό κρούσμα κορονοϊού στο ΚΥΤ Μόριας ανέδειξε τη σημασία που θα διαδραματίσουν, και για λόγους υγειονομικούς, αλλά και για λόγους ασφαλείας των διαμενόντων σε αυτές καθώς και των τοπικών κοινωνιών, οι κλειστές και ελεγχόμενες δομές. Οι διαδικασίες για τη δημιουργία τους προχωρούν. Σήμερα, δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η πρόσκληση για την εκμίσθωση απαραίτητης έκτασης για τη δημιουργία των κλειστών δομών σε Λέσβο και Χίο και οι συμβάσεις για την εκτέλεση των περιφράξεων και των πρώτων χωματουργικών έργων. Τέλος, έχουν προχωρήσει και οι διαδικασίες για τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες στα δύο νησιά».

Προχωράμε με την ίδια ταχύτητα στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων

Περνώντας στο κρίσιμο ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, ο κ. Πέτσας, τόνισε πως: «παρά τις σοβαρές εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα - την τουρκική προκλητικότητα και την πανδημία - ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μεταρρυθμιστικό έργο που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019. Στην πρώτη φάση, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου - που ξέσπασε η διπλή εξωγενής πρόκληση με τα γεγονότα στον Έβρο και την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων κορονοϊού - η κυβέρνηση είχε ολοκληρώσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αφενός ανοίγουν νέους δρόμους στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και αφετέρου βελτιώνουν τη θεσμική λειτουργία του κράτους, το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, την ποιότητα της Δημοκρατίας, την ενότητα του Ελληνισμού:

Είναι μεταξύ άλλων:

Η αποκατάσταση του πραγματικού ασύλου ιδεών στα Πανεπιστήμιά μας.

Ο νόμος που δίνει τη δυνατότητα στους εκτός Επικράτειας εκλογείς να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους.

Οι πρώτες μειώσεις φόρων και εισφορών, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν ένα γόνιμο αναπτυξιακό περιβάλλον.

Η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας και η λειτουργία του 112

Ο αφοπλισμός ναρκών - όπως στη Δ.Ε.Η. - που μας είχε κληροδοτήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Η δρομολόγηση εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια και το κλίμα.

Μείζονος σημασία για τη λειτουργία του κράτους και την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι τα τεράστια άλματα που πετύχαμε στη διάρκεια της πανδημίας σε ό,τι αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση. Υπηρεσίες για τις οποίες ο πολίτης χρειαζόταν χρόνο και αντιμετώπιζε τεράστια ταλαιπωρία, είναι τώρα στη διάθεσή του με ένα κλικ. Προχωράμε, με την ίδια ταχύτητα, με σοβαρότητα, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων».

Και ο κ. Πέτσας πρόσθεσε πως «αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν νέες δράσεις και νομοθετικές παρεμβάσεις για την αξιοκρατική στελέχωση του Δημοσίου, το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, την αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την περιστολή του λαθρεμπορίου. Και βέβαια, τον Κώδικα για τη Διευθέτηση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας. Ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και συνιστά ένα συνεκτικό, καινοτόμο και μεταρρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση, με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ευελιξία και κοινωνική δικαιοσύνη, του προβλήματος του υψηλού, συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους.

Το πλαίσιο αυτό είναι ολιστικό, επιχειρηματικά γόνιμο, κοινωνικά ευαίσθητο και δίκαιο, καινοτόμο και, για όλους αυτούς τους λόγους, εθνικά αναπτυξιακό. Χαρακτηριστικά στοιχεία του σχεδίου νόμου για την αποτροπή του «ηθικού κινδύνου» (moral hazard) είναι η ταχύτητα και η διαφάνεια. Διαφάνεια, με την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λύσης ρύθμισης οφειλών, και ταχύτητα στη ροή των διαδικασιών, καθώς προβλέπονται σφικτές χρονικές προθεσμίες, προκειμένου να περιοριστεί η δράση των στρατηγικών κακοπληρωτών. Είχε προηγηθεί η θέσπιση του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» που στηρίζει ευάλωτα νοικοκυριά και καλύπτει για πρώτη φορά τους συνεπείς δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού».

Σημείωσε επίσης «το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον των δανειοληπτών για το πρόγραμμα αυτό που επιδοτεί δανειολήπτες που έχουν δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία, γεγονός που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών για τον ένα μήνα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Σύμφωνα με αυτά, κατά τις πρώτες 30 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, εισήλθαν σε αυτήν 120.116 φορολογούμενοι, εκ των οποίων οι 100.103 συναίνεσαν στην άρση του απορρήτου τους και ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Από αυτούς, 51.337 προχώρησαν στην οριστική υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί καταγράφηκαν σε έναν σχετικά αδρανή μήνα, τον Αύγουστο».

Και κατέληξε: «Σημειώνεται, τέλος, η χθεσινή σημαντική οικονομική επιτυχία της χώρας μας: Εν μέσω της πρωτόγνωρης, παγκόσμιας, κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού, η Ελλάδα δανείστηκε από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,2% περίπου. Το χαμηλότερο της Ιστορίας της. Μια λέξη αποδίδει αυτή την επιτυχία: Εμπιστοσύνη».

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Πριν κλείσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού λέγοντας πως σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης «βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βορείου Ελλάδος. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη παίρνει μεγάλη ανάσα στις μεταφορές, καθώς ο συνολικός στόλος του ΟΑΣΘ από τον Αύγουστο του 2019 - μέσα σε έναν μόλις χρόνο - έχει αυξηθεί πάνω από 70%. Συγκεκριμένα, σήμερα, Σεπτέμβριο του 2020, ο ΟΑΣΘ διαθέτει σε λειτουργία 270 οχήματα, 130 οχήματα από ΚΤΕΛ και 18 οχήματα από leasing και τον Δήμο, δηλαδή 418 οχήματα συνολικά. Πέρυσι, τον Αύγουστο του 2019, διέθετε 215 οχήματα και 25 οχήματα από ΚΤΕΛ, δηλαδή 240 οχήματα συνολικά. Προβλέπεται, επίσης, ο συνολικός αριθμός σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 να διπλασιαστεί στις αρχές του 2021 και να υπερδιπλασιαστεί τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς».

Και πρόσθεσε: «στις 14:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τους επικεφαλής του Μετρό Θεσσαλονίκης, του ΟΑΣΘ, της Εγνατίας Οδού, της ΔΕΘ-HELEXPO, του ΟΛΘ, του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το γήπεδο ΠΑΟΚ, του THESS INTEC και τον Δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη, για το Μητροπολιτικό Πάρκο Δήμου Παύλου Μελά. Τέλος, στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Technopolis ICT Business Park.

Κλείνοντας, σας ενημερώνω ότι τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή των Ελλήνων, στο πλαίσιο προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης που ζήτησε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κα. Φώφη Γεννηματά σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, για τις εξελίξεις της πανδημίας του κορονοϊού και την στρατηγική αντιμετώπισης των επιπτώσεών της από την κυβέρνηση».

"Προς το συμφέρον της Τουρκίας και όλων των λαών της περιοχής η ειρηνική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη Γαλλία για τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. «Η Ελλάδα δεν συζητά όμως με μια χώρα αλλά με περισσότερες για την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Όταν είμαστε έτοιμοι για ανακοινώσεις θα τις γνωρίσετε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στις 10 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής συνόδου, είπε πως δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποιο πλαίσιο συναντήσεων.

Σχετικά με δημοσίευμα της Μιλιέτ που εμφανίζει πιο διαλλακτικό τον Τ. Ερντογάν, ο κ. Πέτσας είπε ότι είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας και όλων των λαών της περιοχής να έχουμε ειρηνική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων. «Ελπίζουμε ότι το πλέγμα που έχει τεθεί στο τραπέζι και είναι πλέγμα κυρώσεων, να οδηγήσει την τουρκική ηγεσία να ξανασκεφτεί προκλητικές ενέργειες που έχει κάνει στο παρελθόν, να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της και το συμφέρον για σταθερότητα στην περιοχή. Να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου που είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά τις διερευνητικές επαφές που σταμάτησαν το Μάρτιο του 2016. Οτιδήποτε είναι στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης είναι θετικό», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε παρεμφερή ερώτηση είπε ότι «υπάρχει τεράστιο περιθώριο προκειμένου να είναι αμοιβαία επωφελείς οι λύσεις όταν υπάρχει ειλικρινής διάλογος χωρίς σημαδεμένη τράπουλα».

Και σε άλλο σημείο της ενημέρωσης ανέφερε: «Θα θέλαμε να δούμε την Τουρκία να κινείται στην κατεύθυνση της έμπρακτης αποκλιμάκωσης. Από την άλλη πλευρά είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική».

Επίσης είπε ότι προκειμένου να ερμηνεύσει κανείς σωστά αν οδηγούμαστε σε αποκλιμάκωση θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. «Είμαστε ακόμα σε φάση έξαρσης προκλητικών ενεργειών και ρητορείας. Περιμένουμε να αποκλιμακωθεί», σημείωσε ενώ είπε πως είναι καλό το γεγονός ότι διαψεύστηκε το δημοσίευμα της DE WELT.

Σε ερώτηση σχετικά με προειδοποίηση της τουρκικής προεδρίας να μη διανοηθεί κανείς να πειράξει Τούρκους δημοσιογράφους στο Καστελόριζο, ο κ. Πέτσας απάντησε πως όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας νοιώθουν ασφάλεια και πως η ελευθερία του Τύπου προστατεύεται απόλυτα στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα πρωτοστατεί στα διεθνή φόρα για την προστασία των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων και την ελευθερία του Τύπου. Δεν μπορούν να γίνουν υποδείξεις τέτοιας μορφής στην Ελλάδα. Για τους δημοσιογράφους στο Καστελόριζο, δεν γνωρίζουμε κανένα ζήτημα που να έχει τεθεί σχετικά με την ασφάλειά τους ή την παρεμπόδισή τους», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για την ύφεση στο β' τρίμηνο, ο κ. Πέτσας είπε ότι είναι μέσα στο εύρος των προβλέψεων της κυβέρνησης και θα δούμε τα επόμενα τρίμηνα πως θα διαμορφωθεί το συνολικό αποτέλεσμα. Είπε επίσης ότι η ύφεση θα είναι σίγουρα μεγάλη καθώς οφείλεται στην παγκόσμια κρίση λόγω της πανδημίας ενώ σημείωσε ότι και σε άλλες χώρες τα στοιχεία του β' τριμήνου είναι πολύ αρνητικά και αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπιστεί το υγειονομικό σκέλος της κρίσης για να προχωρήσουμε στην ανάταξη της οικονομίας.

«Δεδομένου ότι η ύφεση είναι μέσα στο εύρος των δικών μας προβλέψεων, δεν αλλάζει τις προβλέψεις που έχει ο κρατικός προϋπολογισμός για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, ούτε τις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη φετινή διαφορετική ΔΕΘ, τόσο σε ζητήματα βραχυπρόθεσμης στήριξης της οικονομίας, όσο και μακροπρόθεσμα σε ζητήματα μείωσης φόρων και εισφορών», υπογράμμισε.

Τέλος ερωτηθείς πότε θα εγκριθούν οι αιτήσεις των δανειοληπτών είπε ότι είναι αυτοματοποιημένη διαδικασία η οποία προχωρά γρήγορα και πως βασικό σημείο στο οποίο σκάλωναν ήταν η απροθυμία των οφειλετών να άρουν το απόρρητό τους.