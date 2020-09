Οικονομία

Θεοχάρης στο CNΝ: Υπερήφανος για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα εφαρμόστηκε με ακρίβεια τόνισε ο Υπουργός. Τι είπε για την πτήση της TUI με τους επιβάτες που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Υπερήφανος για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην Ελλάδα, υπό τις δεδομένες εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Quest Means Business» του Richard Quest στο CNΝ, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης.



Ο Υπουργός τόνισε πως το σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα εφαρμόστηκε με ακρίβεια, και ελήφθησαν στοχευμένα μέτρα όπου ήταν απαραίτητο. «Όταν ανοίξαμε την οικονομία, προφανώς περιμέναμε να ανέβουν τα νούμερα των κρουσμάτων. Είδαμε ένα δεύτερο κύμα σε όλες τις χώρες», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης. «Οι άνθρωποι το καλοκαίρι χαλαρώνουν περισσότερο και είναι κατανοητό να αυξηθούν τα κρούσματα. Τα μέτρα μας φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά. Έχουμε βγάλει ορισμένες περιοχές από τα περιοριστικά μέτρα και είναι μια καλή συνολικά κατάσταση. Είναι μια δύσκολη διαδικασία την οποία παρακολουθούμε καθημερινά», πρόσθεσε.

Ο Richard Quest αναφέρθηκε στην πρόσφατη πτήση της TUI με τους επιβάτες που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ως απόδειξη της μεγάλης δυσκολίας του εγχειρήματος να κρατηθεί ανοικτή η τουριστική βιομηχανία σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.



Ο κ. Θεοχάρης συμφώνησε, υπογραμμίζοντας ότι τον Απρίλιο θα πίστευε κανείς ότι δεν είναι δυνατό να ανοίξει η χώρα τον τουρισμό, αλλά αυτό επιτεύχθηκε με πολύ σκληρή δουλειά και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην τουριστική βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα. «Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να διατηρήσουμε τους ανθρώπους μας και τους επισκέπτες μας ασφαλείς«, δήλωσε.

«Έχουμε δείξει ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις (περιορισμούς σε πάρτι, εκδηλώσεις, συναθροίσεις κ.λπ.). Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είναι όλοι ασφαλείς και όταν τα πράγματα βελτιώνονται –και έχουν ήδη βελτιωθεί σε αρκετές περιοχές– προχωρούμε σε άρση των περιοριστικών μέτρων«, διευκρίνισε.

Ερωτηθείς σχετικά με την οικονομική κρίση διαφορετικού είδους, που ενδέχεται να ακολουθήσει τον χειμώνα, ο κ. Θεοχάρης απάντησε ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν από την κυβέρνηση: «Παρακολουθούμε την οικονομική κατάσταση. Για αυτό κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να κρατήσουμε την οικονομία, έχοντας στο μυαλό μας την ασφάλεια. Παράλληλα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι για τυχόν οικονομικές δυσκολίες που θα υπάρξουν το χειμώνα, θα έχουμε αρκετά εφόδια ώστε να υποστηρίξουμε τόσο τους εργαζομένους όσο και τις επιχειρήσεις. Να είστε βέβαιοι ότι όποιος εργαζόμενος ή επιχείρηση χρειάζεται τη βοήθειά μας, θα τη βρει. Θα υποστηρίξουμε τον καθένα από αυτούς τους ανθρώπους».

Ο δημοσιογράφος του CNN έκανε λόγο για μείωση της τάξεως του 67% στην τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και αναρωτήθηκε σχετικά με το μέγεθος της ζημιάς στην τουριστική βιομηχανία.

«Αυτή είναι μια δυναμική κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει ακόμα το αποτέλεσμα, ούτε πότε θα υπάρξει μια επιστροφή στην κανονικότητα, οπότε η απάντηση μπορεί να είναι πολύ διαφορετική, σε δυο, τρεις, τέσσερις ή πέντε μήνες. Όμως, επί του παρόντος, θα έλεγα ότι τα προβλήματα είναι έως ένα βαθμό διαχειρίσιμα. Δεν βλέπω κάτι που μπορεί να καταστρέψει την αξία όσων χτίσαμε στα περασμένα χρόνια. Όμως, όλα αυτά είναι ευμετάβλητα και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία», απάντησε ο Υπουργός Τουρισμού.

Ο κ.Θεοχάρης αναφέρθηκε εξάλλου στην ανάγκη περισσότερο συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει ως άδικη την απόφαση της Σκωτίας να επιβάλλει καραντίνα στους ταξιδιώτες από Ελλάδα. «Από τη δική μας οπτική η απόφαση της Σκωτίας ήταν σκληρή. Θα θέλαμε να μάθουμε πού βασίζεται αυτή η απόφαση. Επειδή δεν είμαστε κοντά στο όριο που έχει θέσει το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, 20 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Συνεπώς, χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και συντονισμό ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερη σταθερότητα, ειδικά σε αυτήν την πολύ δύσκολη χρονιά».