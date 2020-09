Κοινωνία

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: τι λέει στον ΑΝΤ1 για τον σεισμό στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητή Σεισμολογίας και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου δίνει στοιχεία για τον σεισμό που σημειώθηκε βόρεια της Ραφήνας.